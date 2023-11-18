棒球／大巨蛋測試賽亞錦中華隊搶勝 教頭郭李建夫這麼說
台北大巨蛋公開測試賽由亞錦賽台灣隊與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，總教練郭李建夫表示感覺不錯，但球在空中停留時間會較長需要專注到最後，等球員到齊將再安排實戰備戰。
台北大巨蛋公開測試賽今天湧入1萬2027名觀眾入場，亞錦賽代表隊讓投手群輪流登板踩踏投手丘適應，陳聖平敲出3分砲，亞錦代表隊終場以6比3拿下勝利。
亞錦賽代表隊總教練郭李建夫表示，首場實戰感覺不錯，實戰有發現球在空中停留的時間會比較久一點，守備時不到最後一刻不能放掉，至於投手張景淯今天投球時釘鞋有點勾到，投手丘刮土的踏板需要備齊。
從閉門測試賽就有球員反應，壘包的草皮和紅土交界處落差比較大，滑壘和守備時可能會受到影響，但今天公開測試賽看起來還是有落差，郭李建夫表示，這部分都有反應了，正式賽應該會改善完成。
備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，郭李建夫表示，等到目前在打亞冠賽的球員報到後會再整合，調整棒次和守備位置，月底也會再安排實戰，但應該是需要借用天母棒球場適應人工草皮。
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