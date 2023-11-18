開箱巨蛋／測試賽湧1.3萬人 義大利球迷：沒音樂有點安靜

台北大巨蛋公開測試賽今天開放破萬名觀眾入場，台灣球迷徐先生帶著義大利親戚Marco進場看球，兩人除了稱讚球場舒適，也提到冷氣有點冷，沒有音樂效果「有點安靜」。

台北大巨蛋公開測試賽今天開放破萬名觀眾入場，由亞洲棒球錦標賽台灣隊與U23世界盃培訓隊交手，球迷也很捧場、幾乎坐滿內野。

球迷徐先生在日本長居24年，目前回到台灣居住，他表示，過去在日本去過東京巨蛋和福岡巨蛋看球，但沒有特別支持哪支職棒隊，比較喜歡看甲子園的比賽，與Marco是親戚關係，Marco是義大利人。

Home Run台北大巨蛋預備賽18日開放逾萬名觀眾入場，台灣球迷徐先生（前左）帶著來自義大利的親戚Marco（前右）進場看球，兩人認為整體而言，觀賽體驗很好、感覺蠻舒服，但冷氣有點強；因為沒有音樂效果，有點太過安靜。 中央社

徐先生表示，在日本進巨蛋需要安檢，台灣的巨蛋直接進場就好，整體而言，觀賽體驗很好、感覺蠻舒服的，但冷氣有點強，因為沒有音樂效果，有點太過安靜。

Marco有同樣的意見，他表示自己多看足球賽事，但也知道義大利有棒球選手，今年世界棒球經典賽義大利隊有與台灣隊交手，Marco表示，棒球比賽的時間比較長，應該可以有多一點音樂、活動和飲食攤位，讓球迷在比賽過程中可以保持熱度。

至於球場大螢幕，徐先生表示，真的有點小，而且還好奇詢問，為什麼都是秀英文的名字，記者告知是因為比照國際賽規格後，徐先生提到，在日本的賽事會有間隔秒數轉換英文和日文，這樣也可以照顧當地的球迷。