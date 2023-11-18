快訊

奇美集團創辦人許文龍過世 享耆壽95歲

民調認知歧異…柯文哲不認藍白協議了？侯友宜：相信有認同才會簽名

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱巨蛋／球迷看巨蛋：螢幕比想像大、仍缺乏特色

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
身穿阪神虎隊球衣的蔡先生來看台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影
身穿阪神虎隊球衣的蔡先生來看台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影

台北大巨蛋今天開門見客，亞錦賽培訓隊與U23世界盃培訓隊的測試賽開放1.3萬人進場，11點開門就有不少球迷搶著進場「開箱」，有球迷直呼「震撼」，但也有球迷指出不少細節待改進「缺乏特色」。

蔡姓球迷身穿阪神虎隊林威助球衣，美、日、中職都有在看，並未特別支持哪隊，「從小就有看球，經歷過下雨無法看球的日子，很高興成為第一批進場的人，邊看邊有點想哭。」

過去曾在東京巨蛋看過比賽，蔡姓球迷指出，目前台北大巨蛋還有很多地方不及人家，「但這是好的開始，可能設計上比較久以前，感覺像是公版球場加蓋，缺乏特色，可能之後有球隊進駐會好一點。」

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來看台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影
球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來看台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來看大巨蛋，兩人指出，進場時動線順暢，沒有需要排隊的地方，座位也很好找，特別是走道、座位前後間距都比一般球場大很多。

劉小姐表示：「跟東京巨蛋差不多，都很壯觀，如果可以從二樓看下來應該更壯觀。」沒去過東蛋的陳先生進場時感到震撼，也指出大螢幕比想像中大，「但旁邊兩個小的螢幕有點雞肋。」

一名參觀過不少國外巨蛋球場的陳姓球迷表示，整體觀賽體驗不錯，但有趁沒人的時候觀察一下，有一些視野不良區，測試賽看到比較大的問題是，「大螢幕球員的名字跟守備位置連在一起，很容易看錯，球速顯示的地方也很小。」

台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球速顯示較小。記者蘇志畬／攝影
台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球速顯示較小。記者蘇志畬／攝影

台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球員姓名與守備位置連在一起，較難辨識。記者蘇志畬／攝影
台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球員姓名與守備位置連在一起，較難辨識。記者蘇志畬／攝影

陳姓球迷也好奇記者坐席，得知在本壘後方二樓後，他看了一看位置說：「那個位置感覺很容易被界外球打到。」事實上，本壘後方護網只有一層樓高，二層看台無論記者或球迷都有被界外球打到的可能性。

阪神虎 中職 球速

延伸閱讀

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

台北大巨蛋販賣部超夯...排隊沒停過 球迷給建議：螢幕可以更大

興奮入場台北大巨蛋！職棒元年老球迷嗨喊：室外球場無法比

開箱巨蛋／吃不吃球不確定 廖健富看這幾根柱子有風險

相關新聞

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

台北大巨蛋今天舉辦對外測試賽，效力響尾蛇隊的陳聖平第6局敲出三分砲，也是台北大巨蛋出現在比賽裡的第一支全壘打，現場廣播相...

開箱巨蛋／郭李建夫看座椅吃球 「觀眾坐下去應不會太嚴重」

呼喚了30餘年的大巨蛋，今天終於在世人面前揭開面紗，具備旅日經歷的中華隊總教練郭李建夫回憶人生第一次見到巨蛋也是很興奮，...

開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是電視機矮到160就會撞到

台北大巨蛋今天舉辦開門測試賽，兩支中華隊互打，選手踏進新穎的球場，對於整體印象大致給予好評，預計扛下亞錦賽中華隊第4棒的...

開箱巨蛋／吃不吃球不確定 廖健富看這幾根柱子有風險

兩支中華隊今天踏進台北大巨蛋，選手對硬體設備好評頗多，盤點可以更好之處，廖健富注意到界外區與觀眾席之間的柱子，可能造成接...

開箱巨蛋／孫易磊看大螢幕沒照片小 但火腿隊的「超級大！」

剛見識過全日本最新的北海道艾斯康球場，中華隊最稚嫩成員孫易磊這兩天見到台北大巨蛋，興奮說是「我人生第一顆蛋」，他直言感覺...

開箱巨蛋／誰成打到屋頂第一人？廖健富秒答：沒辦法！

台北大巨蛋即將在12月3日亞錦賽進行首場正式賽事，台灣棒球終於進入有「蛋」的時代，誰將成為打到屋頂第一人？連選手都好奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。