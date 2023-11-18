開箱巨蛋／球迷看巨蛋：螢幕比想像大、仍缺乏特色

台北大巨蛋今天開門見客，亞錦賽培訓隊與U23世界盃培訓隊的測試賽開放1.3萬人進場，11點開門就有不少球迷搶著進場「開箱」，有球迷直呼「震撼」，但也有球迷指出不少細節待改進「缺乏特色」。

蔡姓球迷身穿阪神虎隊林威助球衣，美、日、中職都有在看，並未特別支持哪隊，「從小就有看球，經歷過下雨無法看球的日子，很高興成為第一批進場的人，邊看邊有點想哭。」

過去曾在東京巨蛋看過比賽，蔡姓球迷指出，目前台北大巨蛋還有很多地方不及人家，「但這是好的開始，可能設計上比較久以前，感覺像是公版球場加蓋，缺乏特色，可能之後有球隊進駐會好一點。」

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來看台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來看大巨蛋，兩人指出，進場時動線順暢，沒有需要排隊的地方，座位也很好找，特別是走道、座位前後間距都比一般球場大很多。

劉小姐表示：「跟東京巨蛋差不多，都很壯觀，如果可以從二樓看下來應該更壯觀。」沒去過東蛋的陳先生進場時感到震撼，也指出大螢幕比想像中大，「但旁邊兩個小的螢幕有點雞肋。」

一名參觀過不少國外巨蛋球場的陳姓球迷表示，整體觀賽體驗不錯，但有趁沒人的時候觀察一下，有一些視野不良區，測試賽看到比較大的問題是，「大螢幕球員的名字跟守備位置連在一起，很容易看錯，球速顯示的地方也很小。」

台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球速顯示較小。記者蘇志畬／攝影

台北大巨蛋大螢幕顯示資訊上，球員姓名與守備位置連在一起，較難辨識。記者蘇志畬／攝影

陳姓球迷也好奇記者坐席，得知在本壘後方二樓後，他看了一看位置說：「那個位置感覺很容易被界外球打到。」事實上，本壘後方護網只有一層樓高，二層看台無論記者或球迷都有被界外球打到的可能性。