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中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟鄭凱文行使自由球員權利，成為今年具有資格的23人中第1人。 報系資料照
中信兄弟鄭凱文行使自由球員權利，成為今年具有資格的23人中第1人。 報系資料照

中華職棒出現今年第一位行使自由球員資格的選手，聯盟今日表示中信兄弟鄭凱文行使自由球員權利，成為今年具有資格的23人中第1人，去年則是無人提出。

中華職棒聯盟在13日公布自由球員資格清單，中職6隊都有球員符合資格，新軍台鋼雄鷹隊也有王溢正入列，而樂天桃猿隊8人最多，包含林泓育、陳俊秀、朱育賢3名主砲，不過林泓育、朱育賢都還有複數年合約在身。

鄭凱文在2022年與兄弟簽下2年複數合約，今年月薪來到73萬元，今年球季結束合約走完，也在今天透過聯盟宣布行使自由球員資格；鄭凱文今年球季先發16場，投了95局，繳出5勝7敗、防禦率4.93的成績。

根據聯盟規定一軍登錄滿9年，或大學就讀滿4年以上投入職棒者一軍登錄滿8年者，可取得自由球員資格，前一次行使滿4年者也可再次取得。

符合者需於資格公告後，7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使自由球員權利，也代表到下周一前仍可能有球員加入行列。

自由球員 鄭凱文 朱育賢

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