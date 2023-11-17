亞冠賽／古林睿煬好投 日網友：要不要來日本發展

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，中職聯隊首戰強碰日職，雖然最後以0比4落敗，但先發投手古林睿煬和前往助陣的10名台灣啦啦隊女孩，意外成為日本球迷討論焦點。

亞洲職棒冠軍爭霸賽睽違6年再度舉辦，中職聯隊由陳金鋒擔任總教練，今天首戰對上日本職棒，派出統一獅隊的古林睿煬掛帥先發。

古林睿煬全場展現壓制力，前5局完全沒有讓對方打者踏上壘包，演出15上15下，直到第6局才被門脇誠敲出二壘安打，但隨後化解危機沒有掉分；不過7局上續投，被森下翔太轟出左外野陽春全壘打掉分，之後再解決1個人次退場，換上王志煊登板。

總計古林睿煬用86球投6.2局，僅被敲出3支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分，演出優質先發，最快球速飆到時速154公里。

「日刊體育」報導，古林睿煬飆出最快時速154公里的球速，在日本社群網路討論度急速上升。比賽開始40分鐘後，「台灣的投手」這個關鍵字於社群媒體平台X（前身為推特）排在第11位。

日本網友稱讚道，「古林太讚了吧」、「古林這個名字在日本好像也可以通」。

有一名似乎是歐力士猛牛的球迷說，「古林選手，我們在千代崎（歐力士主場）等你」。

其他球隊的球迷也不甘示弱，紛紛發文說，「古林，你想在神宮球場（東京養樂多燕子隊主場）站上更高的舞台嗎？」、「古林，想到北方打球嗎？」、「古林，還是留在水道橋（東京巨蛋、讀賣巨人隊主場）比較好吧？」，以及「台灣的投手，要不要來我們這裡發展啊？」等，紛紛向古林睿煬招手。

古林的「火球男」稱號也被日本媒體廣為報導，日媒表示，他的完美表現讓日本隊一開始陷入了沒有料到的困境。

另一個成為場上焦點，或者說是「嬌點」的，則是前往助陣的台灣啦啦隊。

日本網友都注意到了這個亮眼風景，不僅對啦啦隊成員展開情蒐、「台灣啦啦隊」關鍵字登上排行榜，更是有「導播，多拍一點啦啦隊」、「謝謝妳們能來」、「為了啦啦隊，看來值得去看一下比賽」等留言，顯見她們確實擄獲了日本球迷的心。