快訊

疑遭駭客攻擊…食品大廠官方臉書喊話「給我錢」 泰山：已報警

還有機會！威力彩頭獎沒開出連14槓 下期獎金上看9.5億元

住飯店這2種備品最多人拿 房務人員曝真心話：最好全帶走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬傑森賽前練球。 擷圖自推特
馬傑森賽前練球。 擷圖自推特

今晚的亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰，不只「台灣的投手」古林睿煬獲得關注，就連「台灣的游擊手」也登上日本X（舊稱推特）熱搜，9局上馬傑森的守備雖然沒能形成雙殺，但美技飛撲加上帥氣臉龐，讓日本球迷紛紛討論。

古林睿煬因為對日本武士隊開賽投出16上16下，6.2局僅失1分的好投獲得日本球迷熱烈討論，但中職聯隊獲得關注的不只是他。

9局下馬傑森在1出局滿壘時，面對萬波中正敲出的強勁滾地球，硬是飛撲攔下、快傳二壘封殺，只不過轉傳一壘來不及抓到腳程飛快的萬波。

這個美技守備在網路社群上引發熱烈討論，日本球迷紛紛詢問這名游擊手的來歷「游擊手很強耶，他是誰？」還有日本球迷說：「游擊手雖然這個守備對我們不好，但臉也太帥了吧」、「游擊手是守備天才，臉蛋也是天才」。

有人跳出來解答，「他是馬傑森，守備跟臉都很優喔。」更有人專業的說，「馬傑森在（樂天桃猿）跟羅德的交流賽中就有很多Nice Play。」當然也有球迷指出馬傑森與林襄有過熱戀的報導。

馬傑森 古林睿煬 樂天桃猿

延伸閱讀

亞冠賽／古林睿煬6.2局好投 日媒大讚「台灣剛腕」

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

相關新聞

亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

今晚的亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰，不只「台灣的投手」古林睿煬獲得關注，就連「台灣的游擊手」也登上日本X（舊稱推特）熱搜，9...

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰上演「台日大戰」，先發投手古林睿煬雖挨了森下翔太一轟，在中職聯隊0：4輸給日本武士隊的比賽中吞下...

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

中職聯隊今晚雖然以0：4敗給日本武士隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰吞敗，古林睿煬6.2局好投依舊是一大亮點，他在比賽中受訪...

亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

中職聯隊古林睿煬今晚站上心心念念的東京巨蛋投手丘，在亞冠賽面對日本武士隊演出6.2局失1分好投，前5局更是沒被敲安，雖然...

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季2...

中職／味全龍第2波優惠活動來了 天母三大百貨龍頭有好康

味全龍隊奪下今年中華職棒總冠軍，為回饋廣大球迷支持，加碼祭出第2波優惠活動；龍隊指出，回歸中職以來選擇以天母球場做為主場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。