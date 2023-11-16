亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

今晚的亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰，不只「台灣的投手」古林睿煬獲得關注，就連「台灣的游擊手」也登上日本X（舊稱推特）熱搜，9局上馬傑森的守備雖然沒能形成雙殺，但美技飛撲加上帥氣臉龐，讓日本球迷紛紛討論。

古林睿煬因為對日本武士隊開賽投出16上16下，6.2局僅失1分的好投獲得日本球迷熱烈討論，但中職聯隊獲得關注的不只是他。

9局下馬傑森在1出局滿壘時，面對萬波中正敲出的強勁滾地球，硬是飛撲攔下、快傳二壘封殺，只不過轉傳一壘來不及抓到腳程飛快的萬波。

這個美技守備在網路社群上引發熱烈討論，日本球迷紛紛詢問這名游擊手的來歷「游擊手很強耶，他是誰？」還有日本球迷說：「游擊手雖然這個守備對我們不好，但臉也太帥了吧」、「游擊手是守備天才，臉蛋也是天才」。

有人跳出來解答，「他是馬傑森，守備跟臉都很優喔。」更有人專業的說，「馬傑森在（樂天桃猿）跟羅德的交流賽中就有很多Nice Play。」當然也有球迷指出馬傑森與林襄有過熱戀的報導。