亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季29轟的牧秀悟扛四棒。

劉基鴻今年球季敲出中職最多的136支安打，16轟也排名中職第三多，第一次入選成棒國家隊，他期待能夠藉此看看自己與國際球員的差距。

牧秀悟在受訪時透露，研究過古林睿煬的影片，要積極出棒展現侵略性，等待的話可能陷入球數落後局面，也希望在有機會的時候為球隊打出適時一擊。

中職聯隊 第1棒 林孝程，左外野手 第2棒 林靖凱，二壘手 第3棒 郭天信，右外野手 第4棒 劉基鴻，三壘手 第5棒 陳傑憲，中外野手 第6棒 張政禹，游擊手 第7棒 蔣少宏，指定打擊 第8棒 何恆佑，一壘手 第9棒 戴培峰，捕手 先發投手 古林睿煬