聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁
亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季29轟的牧秀悟扛四棒。
劉基鴻今年球季敲出中職最多的136支安打，16轟也排名中職第三多，第一次入選成棒國家隊，他期待能夠藉此看看自己與國際球員的差距。
牧秀悟在受訪時透露，研究過古林睿煬的影片，要積極出棒展現侵略性，等待的話可能陷入球數落後局面，也希望在有機會的時候為球隊打出適時一擊。
中職聯隊
第1棒 林孝程，左外野手
第2棒 林靖凱，二壘手
第3棒 郭天信，右外野手
第4棒 劉基鴻，三壘手
第5棒 陳傑憲，中外野手
第6棒 張政禹，游擊手
第7棒 蔣少宏，指定打擊
第8棒 何恆佑，一壘手
第9棒 戴培峰，捕手
先發投手 古林睿煬
日本武士隊
第1棒 岡林勇希，中外野
第2棒 小園海斗，游擊手
第3棒 森下翔太，左外野手
第4棒 牧秀悟，一壘手
第5棒 佐藤輝明，三壘手
第6棒 萬波中正，右外野手
第7棒 坂倉將吾，捕手
第8棒 門脇誠，二壘手
第9棒 秋廣優人，指定打擊
先發投手 赤星優志
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言