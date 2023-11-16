冬盟／日職紅隊滿滿潛力股 軟銀奈籍少年砲手吸睛

受到疫情影響中斷3年，2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日開打，今年冬盟台日各推派3隊交戰，日職紅隊名單中不乏近年選秀前段指名，力拚好成績並培養潛力新秀。

今年冬季聯盟由中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊，展開為期4周、23天的比賽日程，上屆日職紅隊在當時軟銀三軍監督藤本博史領軍下拿到亞軍，本屆日職紅隊由軟銀、歐力士、羅德、阪神、養樂多5隊好手組成。

軟銀就有兩位第一指名，2022第一指名是愛知譽高出身、雙親為奈及利亞籍的イヒネ・イツア（Ikhine Itua），身體素質和砲管均獲好評；2021第一指名風間球打擁有157公里火球，選秀前已獲強投達比修有關注，入隊後成為軟銀相隔62年再度穿著1號投手，曾赴澳洲棒球聯盟磨練。

歐力士選手以育成投手和一軍出賽不多野手為主，大里昂生去年二軍73場出賽，至7月維持4成打擊率，今年4月上旬簽署支配下合約，目標放眼一軍；2020第二、三指名元謙太、來田涼斗都已在一軍出賽，尋求穩定表現和更多出賽機會。

養樂多投手丸山翔大是2020育成第四指名，擁有192公分高身材，今年4月轉支配下，一軍22場出賽26.2局防禦率4.05。沼田翔平效力巨人時，2020、21年有一軍出賽紀錄，今年來到養樂多，力拚重返支配下登錄。並木秀尊2020第五指名入團，2021至23年球季都有在一軍出賽，尤其今年82場出賽寫個人新高，生涯首轟亦開張。