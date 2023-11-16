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亞冠賽／今台日大戰 我拚首勝
亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，開幕戰就是備受矚目的「台日大戰」，中職聯隊推出「火球男」古林睿煬先發，日本隊則由技巧派的巨人隊投手赤星優志應戰，中職聯隊教頭陳金鋒說：「減少失誤、全力以赴。」
「日本是很強的隊伍。」陳金鋒昨天在賽前記者會受訪時表示：「他們無論投手、打者都很優異，但我們會全力以赴，減少失誤，第一場比賽希望能下勝利。」
古林睿煬今年在中職13場出賽拿下5勝2敗，防禦率1.80，擁有最快157公里的球速，扛起首戰先發任務，古林睿煬說：「目前狀況很好，屆時會積極進攻好球帶、減少四壞球，用投球去幫助球隊。」
日本隊監督井端弘和擬好「對台戰略」，加上首席教練金子誠指出，古林睿煬是四壞球很少的投手，因此希望球員積極進攻，「從過去來，首戰通常不好打，能夠先得分是非常重要的。」
昨天也是日職12球團聯合測試會，59名戰力外選手參加，包含台灣投手張奕，3支中職球團台鋼雄鷹、味全龍以及富邦悍將都到場觀察，雄鷹、悍將更是由總教練出馬，雄鷹總教練洪一中日前受訪表示，除了尋找可用的洋將外，也會觀察張奕狀況。
29歲的張奕測試會中，面對田中俊太、伊藤康祐都投出保送，最後成功三振釣壽生，最快球速148公里，傷後復出有好的開始。
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