亞冠賽／中職首戰抗日 教頭陳金鋒盼選手全力以赴

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天在東京巨蛋練球，全體積極調整備戰，總教練陳金鋒表示，日職在投手、打者各方面都很完整，希望大家明天下場比賽全力以赴、拿下勝利。

明天對戰日本職棒，中職聯隊將推出統一獅隊的古林睿煬先發，陳金鋒表示，古林睿煬是隊中很優秀的選手，「希望他明天對日本隊能封鎖對方打擊，才有機會贏下比賽，也希望團隊整體過程中減少失誤的發生，盡力做到最好，搶下這場比賽勝利。」

首戰抗日先發投手古林睿煬認為自己目前狀況很好，談到明天的投球策略，他指出，主要會進攻打者的好球帶，減少保送出現，讓日本隊去攻擊，再交給隊友守備來抓下出局數，「比賽當然不只是靠投手，而是以團隊一起去贏下這場比賽，明天也會展現最好的一面，享受比賽。」

陳金鋒也提到中職聯隊第4棒劉基鴻，因為他是第一次打國際賽，希望他在這次的比賽可以有好表現。陳金鋒說：「當然也希望其他選手能夠打出好成績，在這個過程可以放鬆心情，盡力去打，年輕選手都能藉由這次亞冠賽享受比賽、累積經驗。」

亞洲職棒冠軍爭霸賽參賽資格為年齡限制在24歲以下或職棒年資未滿3年，各隊有3名外卡資格。本屆總計有中華職棒、日本職棒、韓國職棒、澳洲職棒4隊參賽，比賽將於16至19日在日本東京巨蛋舉行。