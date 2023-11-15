日職／3球團、2教頭觀察日職測試會 張奕飆148公里球速

日本職棒今天進行12球團聯合測試會，59名戰力外選手參加，包含台灣投手張奕，除了日職球團觀察可用之兵外，中華職棒台鋼雄鷹、味全龍及富邦悍將都派員到場觀察，其中雄鷹、悍將教頭親自現身。

戰力外測試會採取實戰投打形式，1名投手將面對3名打者，球數從1好1壞開始，29歲的張奕今天在測試會中登場，面對田中俊太、伊藤康祐都是滿球數後出現保送，最後對決釣壽生成功三振，總計2次四壞、1次三振，最快球速來到148公里。

適逢亞冠賽期間，中華隊今天在東京巨蛋備戰，也有不少人改到鎌之谷球場觀察，雄鷹就由領隊劉東洋、總教練洪一中、投手教練橫田久則親自到場，洪總昨天受訪時表示，除了尋找可用的日籍投手外，也會觀察張奕狀況。

悍將隊日前派遣教練團到日本火腿隊秋訓研習，總教練丘昌榮與球探部門人員也撥空到場，球團表示，主要是觀察日職戰力外測試會，為明年洋將選才作為參考。

味全龍隊教練團前往日職戰力外測試會觀察可用之兵。圖／取自味全龍隊臉書

另外龍隊打擊教練高須洋介、投手教練郭勝安及情蒐與翻譯人員組團，前往今日戰力外測試會，球團表示：「希望藉此機會能多收集相關數據與資訊，並同步尋找可用之兵，替明年球季做準備。」