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大巨蛋測試賽 吳昇峰點椅子、草皮落差和廁所細節

中央社／ 台北14日電
大巨蛋進行關門測試。 擷圖自畫面
大巨蛋進行關門測試。 擷圖自畫面

台北大巨蛋今天閉門測試賽，合庫棒球隊陣中國際賽資歷豐富的投手吳昇峰整體願意給高分，但綜合隊友的回饋，點出椅子顏色、壘包附近紅土草皮落差影響滑壘、廁所地板磁磚問題。

台北大巨蛋今天舉行閉門測試賽，上午場由新北禾聯棒球隊與台北興富發成棒隊交手，下午場由合作金庫成棒隊與全越運動棒球隊交手，合庫陣中有許多國內外大小比賽資歷豐富的球員。

合庫投手吳昇峰近年是成棒國家隊常客，2019年世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋舉行，吳昇峰也有登板投球，今天首度踏入台灣首座巨蛋球場，他接受中央社記者訪問表示，這個巨蛋球場得來不易，整體來說好評多，願意給滿高的分數，但細節部分可以再修正。

吳昇峰今天雖然沒有登板投球，但賽前也有在外野傳接球，觀看隊友出賽、綜合隊友回饋反應，吳昇峰首先點出椅子顏色問題，他直言棒球場基本上都會選深色座椅，白色和灰色跟棒球的顏色太過接近，雖然不是每顆球都會影響，但球打出的瞬間可能有吃球的問題，外野手也有回饋接平飛球時視線受到干擾。

人工草皮部分的回饋意見不一，整體而言大巨蛋的草偏長偏軟，長時間踩踏會有點類似「海綿」的感覺，外野手回饋在外野跑動急停時可能會有腳踝翻船的狀況，但內野手覺得還好，反而過硬的球場踩踏不舒服，但吳昇峰也提到，這部分只有一場球可能沒辦法評斷好壞，需要更多的測試。

至於野手部分有反映，壘包周圍的紅土與草皮交界落差比較大，滑壘時會有明顯的高度落差感，這部分可能需要再調整；其他球隊投手提到的投手丘左右後方土比較短，轉身牽制容易踩空的狀況確實有，但補土上去應該就沒有大問題。

其餘硬體部分，球員休息室的廁所地板鋪設磁磚也少見，比賽過程中球員都穿著釘鞋，不可能一直穿脫，如果有水漬容易滑倒；球員休息區護欄旁的長椅高度也稍嫌高，如果沒有可以抓握的地方或者椅背，可能比賽過程中閃球容易往後跌落，也都有在賽後彙整意見提供參考。

吳昇峰 棒球

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