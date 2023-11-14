徐生明盃少棒／25日彰化開打 林昱珉指導棒球教室

第11屆徐生明盃少棒賽將於25日在彰化開打，總計32支球隊參賽、包括2支韓國球隊，味全龍隊教練張泰山每年徐生明盃不當球星成為夥伴，也預告棒球教室將有球星林昱珉出席指導。

徐生明國際少棒錦標賽邁入第11年，今年選擇在彰化做出新的起點，「師母」謝榮瑤提到，這一路有許多貴人及企業相助，才讓徐生明國際少棒錦標賽繼續舉辦，也期待在彰化能碰撞出不一樣的火花。

正因為許多貴人及企業的相助，才得以成就第11屆的賽事，因此今年也以「彰化十一、十一成美」為主題。相關活動緊扣彰化縣在地文化，期望透過賽事的舉辦，推廣棒球運動，也讓參賽小球員們能體驗彰化的人情、風俗。

頂新和德文教基金會長期投入公益、推廣棒球運動，今年也持續贊助比賽，以行動回饋基層棒球。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，徐生明國際少棒錦標賽首次來到彰化舉辦，也是永靖鄉當地的盛事，特別結合成美文化園，要讓所有小球員不只是打球，藉由這次機會認識當地文化。

每年球賽舉辦的棒球教室，去年新增「運科小學堂」獲得廣大迴響，頂新和德文教基金會也大力支持，將邀請味全龍打擊教練張泰山與職棒球星指導小球員們棒球的技巧及知識。

張泰山表示，每年徐生明盃時期不當球星，而是當賽事夥伴，伴隨師母一心把比賽辦好，「要讓客人來時、第一個出來迎接的就是張泰山。」

今天開賽記者會上也預告，棒球教室將有杭州亞運國手、旅美投手林昱珉、中職統一獅投手胡智爲等人加入教練團的行列。

本屆賽事維持32隊規模，其中9支隊伍是首次參賽，包含韓國2支隊伍、新竹關東國小、台中光隆國小、台中春安國小、台中萬豐國小、雲林鎮南國小、台南新進國小，以及此次承辦賽事的彰化忠孝國小，比賽將於11月25日至28日在永靖棒球場（主球場）、員林壘球場、八卦山棒球場、大肚溪棒壘球場火熱展開。