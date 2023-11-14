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日職／「留在央聯沒有意義」 西川龍馬成FA轉戰洋聯機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
廣島隊西川龍馬宣告行使FA資格。 報系資料照
廣島隊西川龍馬宣告行使FA資格。 報系資料照

廣島隊留人失敗！外野手西川龍馬今日宣告成為自由球員，正值當打之年的他隨即成為自由市場上最夯打者，據傳軟銀、歐力士等隊都對他有興趣，而他在受訪時也直接表明了想到洋聯打球的意願。

事實上西川龍馬去年就有資格行使FA，不過因為監督新井貴浩而決定續留，他本季繳出央聯第二高的3成05打擊率，另外敲出9轟、56打點，西川生涯有3個賽季打出雙位數全壘打，可長可短的打擊型態是教練手上的一枚活棋，不管是豪門軟銀或是在日本大賽飲恨的歐力士都有意爭取加盟。

廣島不是沒想過要留人，也曾與西川龍馬討論過續約，當時開出3年6億日圓的合約，讓西川坦言「比想像中好」，不過最終續約失敗，也代表西川新賽季將不會回到球隊，本季他的推定年薪為1億2000萬日圓，在陣中排名第7，屬於B級自由球員。

西川龍馬在受訪時表示，自己到了高潮系列賽才開始思考關於自由球員的事，「我渴望接受挑戰，也向制服組傳遞了這點，在談判桌上把心裡的想法一口氣說出來，感覺很清爽，我對廣島隊有美好的回憶，這8年是非常豐富的時光。」

同時，西川也表示自己希望能轉戰洋聯球隊，「我覺得轉到央聯球隊沒有任何意義，兩聯盟的球風不同，我對洋聯打的棒球很感興趣，棒球生涯很短，這是基於職業和年齡的決定，我想改變環境，重新找回自己。」

值得一提的是，身為大阪人的西川曾在節目上被問到除了廣島外有無想去的球隊，當時他的回應是家鄉球隊歐力士，即使同鄉的阪神虎出10倍年薪也不會動搖，而歐力士正好也是最積極追逐的球隊之一。

廣島 日本

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