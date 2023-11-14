快訊

郭台銘連署過關「獲總統參選資格」 中選會公告合格連署書90萬2389份

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材說話了

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒年度MVP入圍名單公布，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠、鋼龍及樂天桃猿隊廖健富相爭獎項。圖／中華職棒提供
中華職棒年度MVP入圍名單公布，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠、鋼龍及樂天桃猿隊廖健富相爭獎項。圖／中華職棒提供

中華職棒年度MVP入圍名單今天公布，味全龍隊吉力吉撈鞏冠、鋼龍及樂天桃猿隊廖健富相爭獎項，不管是誰獲獎，都將是生涯首度獲獎。

吉力吉撈．鞏冠今年106場出賽，繳出110支安打、23支全壘打、67打點，下半季打出驚人火力，不僅在9月獲得打擊MVP，並連續兩年拿下全壘打王獎項，是龍隊拉抬戰績的重要功臣。

龍隊有堅強的洋投戰力，其中鋼龍在中職第三年投出生涯年，本季30場先發出賽，戰績13勝7敗，送出155次三振，防禦率3.00，包辦勝投王和三振王，吃下183局也是聯盟之最。

廖健富是陣中主力重砲，本季111場出賽，121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，打點排名第一、全壘打排名第二、打擊率排名第四，穩定的火力輸出給予球隊適時幫助，是帶領猿隊闖進季後賽的關鍵角色。

今年頒獎典禮將於11月21日晚間6點半在台北萬豪酒店登場，年度3大獎MVP、進步獎、新人王都將在當天揭曉得主。

吉力吉撈 鞏冠

延伸閱讀

中職／新生龍3年奪冠追平最速紀錄 終結龍族8769天等待

中職／神！徐若熙前4局12上12下 史上僅有勇壯和明星

中職／張景淯總冠軍賽初登板狀況接連來 苦笑真的會發抖

圖輯／中職廖健富陽春砲再添分數 猿7:0領先龍

相關新聞

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

中華職棒年度MVP入圍名單今天公布，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠、鋼龍及樂天桃猿隊廖健富相爭獎項，不管是誰獲獎，都將是生涯首度...

中職／金手套6人蟬聯 江坤宇李凱威滿分上榜、郭天信1分險勝

中華職棒年度金手套得獎名單今天揭曉，今年有6人完成蟬聯，中信兄弟隊三壘手王威晨連續5年獲獎，游擊手江坤宇也完成4連霸，本...

大巨蛋測試賽環境獲好評 洪心騏給投手丘和燈光建議

台北大巨蛋今天舉行閉門測試賽，球員教練團都很期待，新北禾聯成棒隊陣中具職棒資歷的投手洪心騏點出投手丘和視線問題，而興富發...

日職／杉谷拳士3聲道告別王柏融 「無論到哪都會尋找你」

王柏融決定為旅日生涯畫上句點，宣布自火腿隊退團，與他交情頗好的隊友杉谷拳士今天透過社群網站寫下3聲道的道別，懷念一起度過...

中職／雄鷹補4洋投打冬盟 MLB級席斯曾因「蝴蝶指叉」掀熱議

台鋼雄鷹隊備戰11月25日開打的亞洲冬季棒球聯盟，找來4名外籍投手戰力，除了增強投手實力，也納入做為明年一軍外籍洋將的評...

日職／「留在央聯沒有意義」 西川龍馬成FA轉戰洋聯機率高

廣島隊留人失敗！外野手西川龍馬今日宣告成為自由球員，正值當打之年的他隨即成為自由市場上最夯打者，據傳軟銀、歐力士等隊都對他有興趣，而他在受訪時也直接表明了想到洋聯打球的意願。 事實上西川龍馬去年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。