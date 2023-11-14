中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

中華職棒年度MVP入圍名單今天公布，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠、鋼龍及樂天桃猿隊廖健富相爭獎項，不管是誰獲獎，都將是生涯首度獲獎。

吉力吉撈．鞏冠今年106場出賽，繳出110支安打、23支全壘打、67打點，下半季打出驚人火力，不僅在9月獲得打擊MVP，並連續兩年拿下全壘打王獎項，是龍隊拉抬戰績的重要功臣。

龍隊有堅強的洋投戰力，其中鋼龍在中職第三年投出生涯年，本季30場先發出賽，戰績13勝7敗，送出155次三振，防禦率3.00，包辦勝投王和三振王，吃下183局也是聯盟之最。

廖健富是陣中主力重砲，本季111場出賽，121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，打點排名第一、全壘打排名第二、打擊率排名第四，穩定的火力輸出給予球隊適時幫助，是帶領猿隊闖進季後賽的關鍵角色。

今年頒獎典禮將於11月21日晚間6點半在台北萬豪酒店登場，年度3大獎MVP、進步獎、新人王都將在當天揭曉得主。