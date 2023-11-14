快訊

時間敲定了！藍白明早二次協商「名單曝光」 馬英九將出席當見證人

恐怖車禍！日本千葉母女過馬路遭車撞1死1傷 台籍女駕駛遭逮

登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

日職／日職首位「10億男」誕生！軟銀史上最大約綁住守護神

聯合新聞網／ 綜合報導
歐蘇納曾在2019年拿下美聯救援王，近兩年轉戰日職繳出宰制成績。 美聯社
歐蘇納曾在2019年拿下美聯救援王，近兩年轉戰日職繳出宰制成績。 美聯社

軟銀鷹隊季前聲勢浩大的80億補強宣告失敗，但球團依舊不改豪氣作風，根據《日刊體育》報導，他們將以4年40億日圓大型合約續留守護神歐蘇納（Roberto Osuna），歐蘇納也超越2021、2022兩個賽季的田中將大，成為日職史上薪水最高的球員。

歐蘇納曾在2019年拿下美聯救援王，還創下史上最年輕百救援紀錄，但後續因為家暴和手肘傷勢問題，導致在自由市場上乏人問津，不過他在去年轉戰羅德隊後投出一片天，29場出賽防禦率僅0.91，吸引季末軟銀豪擲6.5億日圓年薪將其搶下。

本季歐蘇納表現維持在高檔，出賽49場拿下3勝2敗、26救援成績，防禦率為0.92，是聯盟最具壓制力的終結者之一，在休息室也會將大聯盟經驗分享給年輕球員們，對於守護者的角色，歐蘇納表示：「我有著『必須要做到』的責任感，希望球迷們期待我的投球，我會為了贏得冠軍而努力。」

雖然在高潮系列賽後一度傳出可能和球隊分道揚鑣，不過軟銀制服組展現誠意，以4年長約讓歐蘇納成為日職史上最高薪球員，原先日職史上最高年薪紀錄為2021、2022年田中將大的9億日圓、其次為菅野智之的8億日圓。

「酷斯拉」松井秀喜旅美前，巨人隊曾傳出要以年薪10億日圓複數年合約留人，但直到歐蘇納這份續約，日職才真正誕生了「10億男」，此舉也替新監督小久保裕紀的新賽季注入強心針，而軟銀的補強也還沒結束，據傳他們鎖定自由市場上的山崎福也、西川龍馬和山川穗高等人，目標是奪回睽違4年的洋聯龍頭。

薪水 高薪

相關新聞

棒球／王柏融揮別日本 雄鷹全力爭取

職棒生涯十字路口，王柏融決定在旅日道路上轉彎，昨宣布自日本火腿隊退團，下一步有望成為「台鋼大王」。同日富邦悍將隊投手曾峻...

中信盃／第十屆開打 辜仲諒勉勵小球員

第十屆「中信盃」全國棒球錦標賽昨天開打，將進行為期5天的過招，來自全台近500位選手在晚宴上與21位「愛接棒—少棒暨青少...

重光盃／真的從小就是龍迷 西門國小黃畇荏看完龍隊封王掃3安

2023年重光盃全國少棒錦標賽，新竹市西門國小今天以5：2擊敗由U12世界盃中華隊總教練賴朝榮領軍的台中市忠孝國小，3連...

亞冠賽／古林睿煬「攻蛋」當養分 好奇專屬通道和必吃拉麵

亞冠賽中華隊打頭陣的人選確定，就是統一獅隊的「金孫」古林睿煬，對於「攻蛋」，除了期待為自己累積未來征戰國際賽的養分，還點...

日職／日職首位「10億男」誕生！軟銀史上最大約綁住守護神

軟銀鷹隊季前聲勢浩大的80億補強宣告失敗，但球團依舊不改豪氣作風，根據《日刊體育》報導，他們將以4年40億日圓大型合約續留守護神歐蘇納（Roberto Osuna），歐蘇納也超越2021、2022兩個

中職／悍將感恩會25日登場 拍照會超強陣容有江少慶、李子強

今年富邦悍將隊球迷感恩會將在11月25日於新莊棒球場登場，悍將家族會員限定活動再度登場，同樣採取販售暢遊券供家族會員購票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。