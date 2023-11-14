日職／日職首位「10億男」誕生！軟銀史上最大約綁住守護神

軟銀鷹隊季前聲勢浩大的80億補強宣告失敗，但球團依舊不改豪氣作風，根據《日刊體育》報導，他們將以4年40億日圓大型合約續留守護神歐蘇納（Roberto Osuna），歐蘇納也超越2021、2022兩個賽季的田中將大，成為日職史上薪水最高的球員。

歐蘇納曾在2019年拿下美聯救援王，還創下史上最年輕百救援紀錄，但後續因為家暴和手肘傷勢問題，導致在自由市場上乏人問津，不過他在去年轉戰羅德隊後投出一片天，29場出賽防禦率僅0.91，吸引季末軟銀豪擲6.5億日圓年薪將其搶下。

本季歐蘇納表現維持在高檔，出賽49場拿下3勝2敗、26救援成績，防禦率為0.92，是聯盟最具壓制力的終結者之一，在休息室也會將大聯盟經驗分享給年輕球員們，對於守護者的角色，歐蘇納表示：「我有著『必須要做到』的責任感，希望球迷們期待我的投球，我會為了贏得冠軍而努力。」

雖然在高潮系列賽後一度傳出可能和球隊分道揚鑣，不過軟銀制服組展現誠意，以4年長約讓歐蘇納成為日職史上最高薪球員，原先日職史上最高年薪紀錄為2021、2022年田中將大的9億日圓、其次為菅野智之的8億日圓。

「酷斯拉」松井秀喜旅美前，巨人隊曾傳出要以年薪10億日圓複數年合約留人，但直到歐蘇納這份續約，日職才真正誕生了「10億男」，此舉也替新監督小久保裕紀的新賽季注入強心針，而軟銀的補強也還沒結束，據傳他們鎖定自由市場上的山崎福也、西川龍馬和山川穗高等人，目標是奪回睽違4年的洋聯龍頭。