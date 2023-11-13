重光盃／真的從小就是龍迷 西門國小黃畇荏看完龍隊封王掃3安
2023年重光盃全國少棒錦標賽，新竹市西門國小今天以5：2擊敗由U12世界盃中華隊總教練賴朝榮領軍的台中市忠孝國小，3連勝豪邁晉級十六強，「四番捕手」黃畇荏繳出3安猛打，身為味全龍迷的他，昨晚才剛在家裡看轉播見證封王時刻。
西門國小首局先丟2分，但守備迅速回穩，第3局林孫渝選到保送後，由「四番捕手」黃畇荏擊出長打送回追平分，第5局黃畇荏跟楊建龍、蔡惇任連續敲安，單局灌進3分，由於比賽時間已到，形成再見大局。
黃畇荏不僅蹲捕還繳出3安，昨天對台東縣新生國小還有一發三分砲，總教練阮瀚逸表示：「我們球隊的打擊普遍都不錯，畇荏是很聰明的小孩子，指揮能力不錯，別隊甚至會特地跑來跟我稱讚這個小指揮官。」
黃畇荏當初一到球隊就請纓擔任捕手，他說：「看職棒的捕手站出來比暗號的樣子很帥，但實際上要做的事情比想像中多好多，訓練也很辛苦，不是只有接球而已。」他透露，一開始自己最差的就是擋球，現在最擅長的也是擋球。
阮瀚逸指出：「我們沒有體育班，棒球隊都在各個班級正常上課，只利用下課時間與假日練球，他是很認真的孩子，領悟力也很高。」
身為龍迷，又是捕手，黃畇荏最欣賞的就是吉力吉撈·鞏冠與蔣少宏，昨晚也在家裡見證封王時刻，他難掩興奮說：「最後接到球的竟然就是蔣少宏，真的太開心了！」
預賽最終日，也是重光盃傳統戶外活動日，這次輪到造訪台灣知名地標「台北101」，小球員對絕世美景讚嘆不已，也透過影片解說，認識大樓阻尼器運作原理，且今年小朋友對觀景台的紀念品店格外有興趣，意外造就一波「重光盃經濟」。
最終晉級十六強決賽的球隊如下：台北福林國小、台中力行國小、桃園中平國小、新北興穀國小、台北東園國小、彰化東山國小、新竹西門國小、桃園仁善國小、台南崇學國小、台北社子國小、桃園龜山國小、台南協進國小、南投新豐國小、台東紅葉國小、新北民安國小、南投新街國小。14日開始的淘汰賽青年公園場次將由YouTube頻道「Get Win Sport」提供轉播服務，現場不收門票，自由入場。
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