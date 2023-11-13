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關懷盃／24日開打 拳擊女王陳念琴任宣傳大使

中央社／ 台北13日電

第30屆原棒協關懷盃棒球賽將於24日開打，共有62隊參賽，來自日本沖繩的石垣少年Orions將參加軟式少棒組，此次邀請花蓮出身的「拳擊女王」陳念琴擔任關懷大使。

棒協關懷盃30年記者會今天展開，共有62隊參賽、有15隊全原住民隊伍，來自日本沖繩的石垣少年Orions將參加軟式少棒組，比賽將於24至27日在花蓮進行，除了比賽，還有許多球星回到花蓮，進行棒球教室，親自指導小選手。

談到關懷盃，原住民棒球協會理事長林智勝表示，關懷盃邁入30年，謝謝前面學長們的耕耘，讓學弟能傳承下去，「還有贊助廠商，沒有你們沒有辦法傳承，所以這舞台是你們的。」

林智勝接下理事長第4年，他表示真的很感動，因為很多人幫忙，「過去的理事長每天要到處拜會，我比較幸運一點，現在還在學習當理事長。」

關懷盃提倡體驗棒球樂趣、享受棒球，重視參與、傳承更甚於比賽勝負，參與過第一屆賽事的中職統一獅球星陳鏞基提到，希望這個比賽可以讓更多學校參與，花東地區資源缺乏，比賽也比較少，可能沒錢買球具、沒錢到西部地區參加比賽，所以更珍惜參加比賽機會。

陳鏞基跟陽耀勳都是首屆受惠於關懷盃幫助的球員，陳鏞基有感，花東球員很辛苦，現在走到以前學長的位子，也希望出一點小小力量幫助，看有什麼可以幫忙的。陽耀勳也說：「我是第一個受惠關懷盃的球員，在東部資源匱乏，所以想靠自己力量，跟原棒協一起帶起這些棒球界的未來。」

原棒協近年來也加強原民體壇交流，邀請優秀的原住民運動員擔任關懷大使，一同為原鄉基層體育運動發聲，今年邀請出身花蓮的「拳擊女王」陳念琴共襄盛舉。

有著阿美族和布農族血統的陳念琴，是台灣史上第一位登上奧運舞台的女拳擊手，不過因為參加總統盃賽事，無法到場參加記者會，她特地錄製影片，希望將自己樂觀、正向的想法，帶給所有參加的選手。

關懷盃 棒球 棒協

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