中職／蔣少宏想過再見K跳上布里悍 1顆界外球讓劉基鴻搶先機

一顆打向本壘後方的界外球，造成蔣少宏無法成為在封王瞬間第一個跳上布里悍的人，他坦言腦中想過的劇本不是這一套，但說沒關係，「又不是只有今年會冠軍。」

以往封王彩帶飄落的場景，取得最後一個出局數的投手獨享海景第一排美景，通常投捕相擁或是跳上另一人身上慶祝都是封王瞬間常見的經典照片，但昨天最後一個出局數是林泓育打向本壘後方，蔣少宏追過去在護網前接到球，第一個跳上布里悍的人，成了當時因趨前守備因此最靠近投手丘的三壘手劉基鴻。

蔣少宏透露，自己有想過的是，如果是再見三振，「我會先高舉手、YA！然後跳在他身上。」結果激情過後一看，竟然是劉基鴻跳上布里悍。

他說不覺得可惜，「結果會怎樣也不知道，雖然冠軍不容易，但不是只有這次機會。」慶祝時刻也與三洋投都一一相擁，「3個都有抱到，每個都很重要，全部都要抱。」