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中職／自由球員清單公布 桃猿3主砲都在列但2人有約
總冠軍賽落幕，中職今天公告今年度符合自由球員資格清單，共計23人符合資格，樂天桃猿隊8人最多，陳俊秀去年已符合資格但未提，今年仍具行使權利。
中職規定，在一軍登錄滿9年，或大學就讀滿4年以上投入職棒者一軍登錄滿8年者，可取得自由球員資格，前一次行使滿4年者也可再次取得，符合者需於7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使自由球員權利。
猿隊7人達9年、1人達8年，包括3主砲，但林泓育、朱育賢都還有複數年合約，只剩陳俊秀有可能行使。中信兄弟隊陳子豪、鄭凱文也都有複數年合約在身。
自由球員清單如下：
9年
味全龍：劉時豪、（A）林智勝
樂天桃猿：（A）林泓育、林智平、 （A）郭嚴文、余德龍、郭永維、 （A）陳俊秀、黃偉晟
統一獅：高國慶、潘威倫、（A）王鏡銘、江承峰、唐肇廷、（A）胡金龍
中信兄弟：（A）陳子豪、（A）鄭凱文 、黃鈞聲
富邦悍將： （A）王勝偉
台鋼雄鷹：王溢正
8年
富邦悍將：（A）高國輝、葉竹軒
樂天桃猿：（A）朱育賢
註：（A）為薪資在各隊前12人的A級自由球員
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