中職／自由球員清單公布 桃猿3主砲都在列但2人有約

總冠軍賽落幕，中職今天公告今年度符合自由球員資格清單，共計23人符合資格，樂天桃猿隊8人最多，陳俊秀去年已符合資格但未提，今年仍具行使權利。

中職規定，在一軍登錄滿9年，或大學就讀滿4年以上投入職棒者一軍登錄滿8年者，可取得自由球員資格，前一次行使滿4年者也可再次取得，符合者需於7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使自由球員權利。

猿隊7人達9年、1人達8年，包括3主砲，但林泓育、朱育賢都還有複數年合約，只剩陳俊秀有可能行使。中信兄弟隊陳子豪、鄭凱文也都有複數年合約在身。

自由球員清單如下：