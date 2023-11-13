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棒球／王柏融離開日職 台鋼雄鷹爭取加盟盼他成「第6塊拼圖」

中央社／ 台北13日電
王柏融。 圖／取自王柏融臉書粉絲團
王柏融。 圖／取自王柏融臉書粉絲團

王柏融確定離開日職火腿隊，中職台鋼雄鷹隊握有優先議約權，雄鷹隊領隊劉東洋表示會展現誠意，加上擴編選秀從5隊選得球員，王柏融預期是第6塊拼圖，且是最重要的一塊。

30歲的旅日台灣好手王柏融確定離開日職北海道日本火腿鬥士隊，中職新球隊台鋼雄鷹隊取得王柏融的優先議約權，王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示下一步是否返台，「都持開放態度」。

雄鷹隊領隊劉東洋接受中央社記者訪問時表示，有聽到王柏融離隊的訊息，這段時間也有跟經紀公司保持聯絡，有掌握王柏融的情況，但接下來還是要等火腿隊正式程序走完。

台鋼雄鷹是中職第6隊，今年二軍出發、拿下二軍總冠軍，明年將於中職一軍亮相，劉東洋表示，季後球隊還有補強程序，包括擴編選秀會從5隊選進的球員，「王柏融有可能是第6塊拼圖，也是最重要的一塊」。

劉東洋表示，雄鷹隊球團會展現誠意、積極爭取王柏融加入，如果王柏融可以順利加入，與先前交易加盟的藍寅倫、王溢正等人，相信會替球隊帶來化學效應，這也是當初雄鷹隊球團決定與樂天桃猿隊交易所期待看到的部分。

王柏融 台鋼雄鷹 日本火腿鬥士 中職

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