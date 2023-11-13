棒球／大王回歸？王柏融宣布結束旅日生涯 「不是輕率決定」

「大王」王柏融今天透過社群網站宣布，結束旅日生涯，他感謝火腿球團給予的照顧與支持，讓他在異鄉生活感受到溫暖，也強調這並非輕率的決定，而是經過長時間的思考，「我相信每一個決定都會引領我，走向更遠大的夢想」。

王柏融效力Lamigo桃猿隊4季，2019年展開旅日生涯，過去5年打拚未能在一軍展現中職「4割男」成績單，終在今年球季落幕後揮揮衣袖。他已在先前台鋼雄鷹、樂天桃猿隊的交易中議約權轉換，若回歸中職，將由雄鷹握有主動權。

王柏融留言全文如下：

親愛的大家，站在這個重要的轉折點上，我想與你們分享一份特別的感想。在這幾年離鄉背井中學到了太多，也收穫了許多珍貴的經驗。

首先，我要向火腿球團表達我最深深的謝意。感謝你們在這些年裡無微不至的照顧與支持，讓我在球場上能夠盡情奮戰，也在生活中感受到了無盡的溫暖。

在球季結束後，我與球團保持著密切的聯繫，共同探討著未來的可能性。這段時間裡，我曾經反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入的交談。最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機。

這並非一個輕率的決定，而是經過了長時間的討論和思考。我相信每一個決定都會引領我，走向更遠大的夢想，而我也感激球團對我所做選擇的理解和尊重。

感謝每一位在我生涯中相遇的人，你們的陪伴和支持讓我成長茁壯，也讓這段旅程變得更加美好和難忘。

期待著新的挑戰，我將帶著感恩的心情，勇敢地迎接未來。謝謝你們一直以來的支持！