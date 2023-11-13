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中職／當之無愧！蔣萬安被封「新扶龍王」：今年看3場勝率100％
中職味全龍隊昨天晚間第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊拿下隊史第5冠，身為資深龍迷的台北市長蔣萬安昨天第一時間也在現場為味全龍加油，也有網友封蔣萬安是新「扶龍王」，蔣萬安今天受訪說，他的扶龍王跟王世堅的扶龍王不一樣，不過他今年看三場味全龍比賽都獲勝，好像勝率百分之百，不過重點是球員非常努力。
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，媒體問蔣萬安，網友封蔣是新的扶龍王，蔣說，這個龍跟王世堅的扶龍王不一樣，他是資深龍迷，昨天味全龍封王，球迷也好、球隊也好，大家都非常高興，當然昨天在現場，他也有說希望打造一個味全龍的王朝，今年是味全龍王朝元年，
蔣說，昨天球迷非常熱情，昨天其實有點飄雨，不過大家到最後一刻都在球場，他今年看三場味全龍比賽都獲勝，好像勝率百分之百，不過重點是球員非常努力，希望藉由這樣的熱度，讓更多民眾能喜愛棒球，因為棒球是我們的國球。
也有龍迷網友喊明年總冠軍賽大巨蛋見？蔣萬安說，大巨蛋希望能夠可以的話年底正式啟用，也希望有更多球員有好的運動場館，尤其大巨蛋啟用後，三十多年的等待，球迷一開始就是因為職棒當時雨下很大，大聲呼喊我們要大巨蛋，等待這麼久，終於有一個自己的巨蛋，所以昨天在現場，有很多球迷都跑過來跟他說，非常期待有一個大巨蛋，希望未來職棒賽事、還有總冠軍賽等，都可以在大巨蛋，北市府會努力。
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