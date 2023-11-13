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中職／總冠軍賽MVP 徐若熙史詩表現扛起龍隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
味全龍隊暌違廿四年封王，生涯首度參與總冠軍賽的徐若熙（中）奪下MVP後遭隊友熱吻。記者侯永全／攝影
味全龍隊暌違廿四年封王，生涯首度參與總冠軍賽的徐若熙（中）奪下MVP後遭隊友熱吻。記者侯永全／攝影

味全龍隊先在總冠軍賽絕境中續命，再贏下一戰定生死的第七戰，抗壓指數超乎預期，分別在第四戰、第六戰以好投扳平戰局的伍鐸、徐若熙帶回兩座個人獎，而兩人去年其實都不在龍隊的季後賽出賽名單中。

龍隊在一軍的第三年就打進總冠軍賽，進度超乎預期，九天七場大賽灌溉，更讓小龍獲得大量成長養分，徐若熙、劉基鴻、蔣少宏、張政禹都是總教練葉君璋點名肉眼可見成長的選手。

徐若熙不僅扛下第一戰先發，更在背水一戰的第六場繳出史詩級的成績單，開賽投出史無前例的十三上十三下，最終先發七局僅被敲一安打、無失分，這一仗讓他不再是王牌潛力股，他就是龍隊獨一無二的王牌，能將勝負一肩挑起的男人。

徐若熙獲選為系列賽ＭＶＰ，去年因動ＴＪ韌帶置換手術沒有參與到總冠軍賽，今年能參與其中，對自己是很特別的一年，這座ＭＶＰ最想獻給防護團隊和葉總，「開刀時，都是防護團隊在照顧我，開始投球後，葉總調整我每一個動作，沒有他們就不會有今天的我。」

龍隊奪冠另一功臣伍鐸，去年在季後賽名單中遭到割捨，讓葉總坦言對他很不好意思，基於對他的尊重，今年毫不遲疑將他帶進名單，結果發揮巨大價值，可先發、可後援，系列賽登板三場，包括第四戰先發七局失一分奪勝，拿下勝隊優秀球員。

比起個人榮耀，他直言：「現在就是最驕傲的時刻，其他榮耀都比不上這座冠軍精彩。」伍鐸打拚九年、效力三隊，過去與總冠軍無緣，直到今年才首度體驗冠軍滋味，他談到經歷屢戰屢敗，終於走到冠軍這一刻，「沒有隊友，我今天不會在這裡。」也表達期待明年再回到龍隊陣中。

2023中職總冠軍賽7戰滿滿紀錄 製表／蘇志畬
2023中職總冠軍賽7戰滿滿紀錄 製表／蘇志畬

榮耀 葉君璋

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