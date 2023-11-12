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中職／龍隊奪冠張泰山落淚想起徐總 很多事都在味全發生

中央社／ 台北12日電
味全龍隊打擊教練張泰山。 報系資料照
味全龍隊打擊教練張泰山。 報系資料照

味全龍隊1999年完成3連霸後解散，等了20年復隊、今年拿下睽違24年總冠軍，總教練葉君璋、打擊教練張泰山都難忍淚水提到已故教頭徐生明，張泰山感觸很深說：「很多故事都在這裡發生。」

味全龍隊1997年至1999年間由總教練徐生明領軍，完成3連霸後球隊解散，2019年味全龍重返中職，今年總冠軍賽以4勝3敗擊退樂天桃猿隊，拿下隊史第5冠、復隊後首冠，也是睽違24年的總冠軍。

賽後一軍打擊教練張泰山也忍不住情緒落淚，張泰山直言湧現很多回憶，球員時期參與3連霸是徐生明帶領大家，龍隊曾經消失又重新成立，自己可以回到母隊成為教練團一員，「這種感動沒有人可以理解，想起恩師把自己帶進味全，很多故事都是在這裡發生，才有現在的張泰山」。

龍隊總教練葉君璋表示，很多人曾問過他執教風格，「徐總在我的棒球生涯占有很大的份量」，從味全龍、國家代表隊，跟著徐生明這麼久，很多的思維想法都來自徐生明。

讓葉君璋印象最深刻的是某次徐生明告訴他，多練、苦練、不如知道怎麼練，從來沒有人說個這個觀念，讓他恍然大悟，「了解怎麼練比多練、苦練更重要」。

徐生明 張泰山 味全龍

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