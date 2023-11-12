中職／連2年「亞」不遺憾 朱育賢：我們會再回來

樂天桃猿隊今晚看著天母棒球場拋下紅色彩帶，在場上慶祝的是對手味全龍隊，打滿7戰仍連兩年在總冠軍賽留下遺憾，獲選敗隊優秀球員的朱育賢說：「沒有遺憾，可惜而已。」

今年猿隊先是在例行賽與中信兄弟最後系列賽中勝出，以年度第三取得門票，在季後挑戰賽再擊敗統一獅隊，台灣大賽鏖戰至第7戰仍差最後一哩路。

朱育賢表示，看著球隊從對兄弟、統一到現在，不會感到遺憾，「讓我們明年繼續加油，對手表現得比我們好，恭喜他們拿下總冠軍，明年再把失去的討回來。」

朱育賢在第七戰熄火，但系列賽打擊率四成整，加上兩轟、四分打點表現，獲得獎項肯定，他表示，過程中學會享受比賽，將最好一面呈現給球迷，在高張力的賽事有好表現會是未來養分，面對挑戰能夠更加從容。

這是朱育賢第5次打總冠軍賽，他認為這趟旅程收穫滿滿，尤其對決到徐若熙、布里悍、鋼龍、伍鐸等有水準的投手，能夠貫徹自己的攻擊策略不容易，「希望把這個感覺待到明年，相信明年我們會再回來的。」