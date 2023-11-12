快訊

性影像移除下架新制上路兩個多月 遇三大瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／連2年「亞」不遺憾 朱育賢：我們會再回來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿朱育賢。 報系資料照
樂天桃猿朱育賢。 報系資料照

樂天桃猿隊今晚看著天母棒球場拋下紅色彩帶，在場上慶祝的是對手味全龍隊，打滿7戰仍連兩年在總冠軍賽留下遺憾，獲選敗隊優秀球員的朱育賢說：「沒有遺憾，可惜而已。」

今年猿隊先是在例行賽與中信兄弟最後系列賽中勝出，以年度第三取得門票，在季後挑戰賽再擊敗統一獅隊，台灣大賽鏖戰至第7戰仍差最後一哩路。

朱育賢表示，看著球隊從對兄弟、統一到現在，不會感到遺憾，「讓我們明年繼續加油，對手表現得比我們好，恭喜他們拿下總冠軍，明年再把失去的討回來。」

朱育賢在第七戰熄火，但系列賽打擊率四成整，加上兩轟、四分打點表現，獲得獎項肯定，他表示，過程中學會享受比賽，將最好一面呈現給球迷，在高張力的賽事有好表現會是未來養分，面對挑戰能夠更加從容。

這是朱育賢第5次打總冠軍賽，他認為這趟旅程收穫滿滿，尤其對決到徐若熙、布里悍、鋼龍、伍鐸等有水準的投手，能夠貫徹自己的攻擊策略不容易，「希望把這個感覺待到明年，相信明年我們會再回來的。」

朱育賢 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／王牌進行式 「新龍王」徐若熙奪總冠軍賽MVP

中職／布里悍中1日準備好了！讚徐若熙：他是聯盟最好

中職／徐若熙鬼神一戰哭了 葉總眼眶不知紅了多少回

中職／徐若熙學會配速 猿隊教頭也大讚：難以突破

相關新聞

中職／新生龍3年奪冠追平最速紀錄 終結龍族8769天等待

8769天的等待，龍迷終於流下喜悅的淚水。味全龍隊復出短短3年就打進總冠軍賽，今晚在第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊拿下隊史...

中職／王牌進行式 「新龍王」徐若熙奪總冠軍賽MVP

味全龍隊在總冠軍賽以4勝3敗力克樂天桃猿隊，拿下隊史第5座總冠軍，系列賽MVP由扮演續命丸的徐若熙拿下，勝隊優秀球員為洋...

中職／率兩隊奪冠史上第一人 葉君璋感謝「義大經驗」

中職史上第一位率領兩隊奪冠的總教練，就在今晚誕生，葉君璋2016年帶領義大犀牛隊、今年帶領味全龍隊登上中職之巔。兩次奪冠...

中職／桃猿連2年殘念…曾豪駒去留 領隊：還沒討論

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿7場，然而最後一戰以3：6敗給味全龍隊，連續兩年屈居「亞軍」，猿隊總教練曾豪駒的去留受到外界關注...

中職／先發投手抉擇結局是0.2局核爆 曾總：責任在於我

樂天桃猿隊連兩年在總冠軍賽成為被拋彩帶的背景，總教練曾豪駒賽後一度駐足場上，看著鮮紅彩帶飄落，他坦言心情並不好受，「在這...

中職／1999到2023都參與 葉總憶徐總：很多想法來自他

味全龍隊今晚拿下隊史第5冠，前次奪冠已是1999年，中間因球隊解散按下20年的暫停鍵，葉君璋的角色也從球員變成總教練，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。