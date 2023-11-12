影／台灣大賽 味全龍封王 蔣萬安高呼「今年是味全龍隊王朝元年！」
味全龍今晚在天母主場靠著先發投手鋼龍、中繼伍鐸及終結者布里悍三名洋投的聯手下，以6比3擊敗樂天桃猿，在七戰四勝制的台灣大賽中封王。
睽違24年，今年再度闖進職棒總冠軍賽的味全龍，與樂天桃猿鏖戰至第7戰，今天靠先發投手鋼龍主投6局，被擊出5支安打，5次三振，失2分，以及接續登板的伍鐸、布里悍僅被擊出2安，無失分的優異表現下，最終以6比3擊敗對手，奪下中華職棒34年總冠軍。這是味全龍1999年解散後，再次在台灣大賽封王，也是隊史第5座總冠軍，摘冠瞬間，久違的紅色彩帶在天母球場飄揚。
在總冠軍第六戰有精彩表現的徐若熙，拿下台灣大賽MVP，龍隊伍鐸及桃猿隊朱育賢則拿下總軍戰最優秀球員。力挺味全龍的台北市長蔣萬安在頒獎儀式中，高喊「今年是味全龍隊王朝元年！」，引起球員及球迷歡呼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言