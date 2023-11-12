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性影像移除下架新制上路兩個多月 遇三大瓶頸

影／台灣大賽 味全龍封王 蔣萬安高呼「今年是味全龍隊王朝元年！」

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
睽違24年，今年再度闖進職棒總冠軍賽的味全龍，與樂天桃猿鏖戰至第7戰，今晚以6比3擊敗對手，奪下中華職棒34年總冠軍。記者侯永全／攝影
睽違24年，今年再度闖進職棒總冠軍賽的味全龍，與樂天桃猿鏖戰至第7戰，今晚以6比3擊敗對手，奪下中華職棒34年總冠軍。記者侯永全／攝影

味全龍今晚在天母主場靠著先發投手鋼龍、中繼伍鐸及終結者布里悍三名洋投的聯手下，以6比3擊敗樂天桃猿，在七戰四勝制的台灣大賽中封王。

睽違24年，今年再度闖進職棒總冠軍賽的味全龍，與樂天桃猿鏖戰至第7戰，今天靠先發投手鋼龍主投6局，被擊出5支安打，5次三振，失2分，以及接續登板的伍鐸、布里悍僅被擊出2安，無失分的優異表現下，最終以6比3擊敗對手，奪下中華職棒34年總冠軍。這是味全龍1999年解散後，再次在台灣大賽封王，也是隊史第5座總冠軍，摘冠瞬間，久違的紅色彩帶在天母球場飄揚。

在總冠軍第六戰有精彩表現的徐若熙，拿下台灣大賽MVP，龍隊伍鐸及桃猿隊朱育賢則拿下總軍戰最優秀球員。力挺味全龍的台北市長蔣萬安在頒獎儀式中，高喊「今年是味全龍隊王朝元年！」，引起球員及球迷歡呼。

味全龍擊敗桃猿封王，總教練葉君璋與伍鐸擁抱慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，總教練葉君璋與伍鐸擁抱慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手鋼龍在五局上三振桃猿打者梁家榮，化解失分危機後握拳歡呼。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手鋼龍在五局上三振桃猿打者梁家榮，化解失分危機後握拳歡呼。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍今晚擊敗桃猿，拿下隊史第5座總冠軍，球員在滿場紅色彩帶中衝向場內相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍今晚擊敗桃猿，拿下隊史第5座總冠軍，球員在滿場紅色彩帶中衝向場內相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍在台灣大賽擊敗桃猿封王，總教練葉君璋被球員噴香檳慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍在台灣大賽擊敗桃猿封王，總教練葉君璋被球員噴香檳慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，拿下台灣大賽MVP的徐若熙（中）遭隊友熱吻。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，拿下台灣大賽MVP的徐若熙（中）遭隊友熱吻。記者侯永全／攝影

味全龍 樂天桃猿 台灣大賽

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