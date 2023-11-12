影／台灣大賽 味全龍封王 蔣萬安高呼「今年是味全龍隊王朝元年！」

味全龍今晚在天母主場靠著先發投手鋼龍、中繼伍鐸及終結者布里悍三名洋投的聯手下，以6比3擊敗樂天桃猿，在七戰四勝制的台灣大賽中封王。

睽違24年，今年再度闖進職棒總冠軍賽的味全龍，與樂天桃猿鏖戰至第7戰，今天靠先發投手鋼龍主投6局，被擊出5支安打，5次三振，失2分，以及接續登板的伍鐸、布里悍僅被擊出2安，無失分的優異表現下，最終以6比3擊敗對手，奪下中華職棒34年總冠軍。這是味全龍1999年解散後，再次在台灣大賽封王，也是隊史第5座總冠軍，摘冠瞬間，久違的紅色彩帶在天母球場飄揚。