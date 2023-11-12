中職／陳冠偉大賽型投手寫紀錄 奪冠幫爸爸威總圓夢

味全龍隊27歲投手陳冠偉歷經總冠軍賽刺激，投手教練郭勝安稱讚「又進化了」，大賽型投手今年總冠軍賽2中繼、2救援寫下紀錄，也幫爸爸「威總」陳威成圓夢、拿下總冠軍。

中華職棒味全龍隊投手陳冠偉是球隊重要的牛棚戰力，去年投出亮眼表現，拿下中職年度新人王，今年維持穩定成績，整季拿下14次救援成功、11次中繼成功，防禦率2.13。

陳冠偉中職總冠軍賽初體驗不見生澀，總冠軍賽總計5場出賽，投5.2局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，單季總冠軍賽拿下2次中繼成功、2次救援成功是史上第1人。

陳冠偉無論面對什麼戰況都是同樣一號表情，看不出太多的情緒起伏，陣中學長王躍霖笑說，直到第6戰才慢慢看到陳冠偉的一些「情緒」，昨天比賽穩守「情緒有到位，但慶祝動作比較小」。王躍霖也解釋，有時候在場上比較大的情緒宣洩動作，也可以讓對手感受到威脅性，希望陳冠偉放開自己。

陳冠偉從去年球季開始就一直維持穩定的好表現，一軍投手教練郭勝安表示，陳冠偉是「大賽型選手」，今年例行賽球速發揮沒有特別快，但總冠軍賽首戰登板就飆147公里，心態、場上應對各方面都又更進化了。

面對紀錄、好表現，陳冠偉受訪維持一慣冷靜，只說「是喔，我沒有注意到」。但他也表示，仍夠參與總冠軍賽機會得來不易，每場比賽登板全力丟，以前容易緊張，但現在變得不容易受到影響，做好自己就好。

被問起奪冠心情，陳冠偉還是一樣沒有太多表情地說很開心、也很興奮，但自評還可以更好。陳冠偉的爸爸「威總」陳威成過去也曾當過職棒隊總教練，但沒能率隊奪冠，兒子幫忙圓夢，陳冠偉也感謝家人一路以來的支持。