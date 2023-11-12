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中職／41歲林智勝受味全龍小將影響變年輕 奪生涯第6冠

中央社／ 台北12日電
中華職棒41歲老將林智勝（前中）10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下總冠軍，也是他個人生涯第6冠。林智勝12日賽後直言這一冠很不一樣，這批球員這麼年輕可以頂住壓力、拿下總冠軍，真的很不容易。 中央社
中華職棒41歲老將林智勝（前中）10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下總冠軍，也是他個人生涯第6冠。林智勝12日賽後直言這一冠很不一樣，這批球員這麼年輕可以頂住壓力、拿下總冠軍，真的很不容易。 中央社

中華職棒41歲老將林智勝10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下睽違24年總冠軍，是個人生涯第6冠，受年輕球員影響，林智勝也變得像小朋友，明年再挑戰總冠軍要讓自己更強。

林智勝中職生涯從La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）出發，經歷Lamigo桃猿隊，2016年轉隊中信兄弟隊，2022年到味全龍隊，在3個球團期間都跟著球隊拿下總冠軍，今年以資深學長身分帶著許多總冠軍賽菜鳥打拚，龍隊以4勝3敗奪下睽違24年的總冠軍。

林智勝直言這一冠很不一樣，這批龍隊球員3年來進步很多，每一冠都有不一樣的意義，但這批球員這麼年輕可以頂住壓力、拿下總冠軍真的很不容易。

41歲的林智勝受到龍隊年輕球員感染，他笑說：「感覺被他們影響，也變得像個小朋友」，很多喜怒哀樂都在球場上，謝謝龍隊的年輕球員讓自己融入，也願意聽學長的話，今天決勝第7戰與樂天桃猿隊打得緊繃，雖然開賽也是跌跌撞撞，但5局過後大家有把該做的做好，才能夠封鎖住對手。

林智勝拿下個人中職生涯第6冠，他笑說「值得了，在退休前還可以拿下這個總冠軍」，林智勝與樂天桃猿隊林泓育、統一獅隊高國慶同樣拿下6冠，被問起挑戰7冠是不是目標，林智勝回應：「當然，明年又是新的開始，相信各隊也會加足馬力、我們也會努力變得更強。」

林智勝 樂天桃猿 中職

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