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中職／北市準備好封王遊行？味全領隊：球迷可以期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒總冠軍戰系列賽今晚由味全龍與在主場與樂天桃猿對決，終場味全龍6：3擊敗樂天桃猿，取得了中職第34年總冠軍，現場紅色彩帶飛揚。記者曾原信／攝影
中華職棒總冠軍戰系列賽今晚由味全龍與在主場與樂天桃猿對決，終場味全龍6：3擊敗樂天桃猿，取得了中職第34年總冠軍，現場紅色彩帶飛揚。記者曾原信／攝影

味全龍隊升上一軍第3年就拿下總冠軍，在天母棒球場拋下鮮紅色彩帶，領隊丁仲緯直呼不可思議，也透露未來會朝留下三洋投的方向前進，跟台北市政府已討論過封王遊行計畫，「球迷可以期待一下。」

龍隊在1999年奪冠後一度解散，在2019年宣告復出，2020年從二軍出發，在2021年升上一軍後，只花3年就拿下總冠軍，追平新軍升上一軍後最速奪冠紀錄。

丁仲緯表示，球隊本來就有5到10年的計畫，「今年剛好第5年，也照我們計畫達到了，回想起來只能說不可思議。」

龍隊能夠成軍後迅速打出競爭力，運動科學是一大助力，丁仲緯透露，這是頂新和德文教基金會創辦人魏應充的想法，球隊作為後進者，「三董認為應該要運用科技，去追上別人，老闆的支持，在這一塊是最大的關鍵。」

今年總冠軍賽布里悍、鋼龍、伍鐸都有很大貢獻，明年球季是否有望續留？丁仲緯表示，接下來會立刻討論，考量到明年戰力布局，會朝留下他們的方向去洽談。

今天封王戰台北市長蔣萬安也到場支持，丁仲緯透露，球隊跟台北市政府已有討論過封王遊行，後續會再公布細節。

過去猿隊封王桃園市政府也提出球場整建的協助，丁仲緯表示，球隊有很多期望，也希望能夠獲得市長的支持，「畢竟他也是龍迷，一起讓球隊更好、在地經營更好。」

味全龍 鋼龍 棒球

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