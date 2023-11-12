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中職／味全龍再奪冠 老龍迷蔣萬安激動曝心情..網封新扶龍王

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
自稱元年老龍迷的台北市長蔣萬安，不僅今晚在天母棒球場為味全龍加油，拿下冠軍第一時間，蔣萬安也在臉書開心貼文「你們是我的英雄！」圖／引用自蔣萬安臉書
自稱元年老龍迷的台北市長蔣萬安，不僅今晚在天母棒球場為味全龍加油，拿下冠軍第一時間，蔣萬安也在臉書開心貼文「你們是我的英雄！」圖／引用自蔣萬安臉書

中職味全龍隊復出短短3年就打進總冠軍賽，今晚在第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊拿下隊史第5冠，自稱元年老龍迷的台北市長蔣萬安今晚在天母棒球場為味全龍加油，拿下冠軍第一時間，也在臉書開心貼文「睽違24年、我們再度中職封王！」「身為龍迷，我感動到說不出話，你們是我的英雄！」

蔣萬安臉書貼文，馬上湧入大批網友留言，許多龍迷網友留言讚蔣萬安「扶龍王」，並跟市長相約「明年總冠軍賽在大巨蛋!」

不過也有象迷在蔣萬安臉書底下留言「這時候，我不支持蔣市長了...」，還有好友、過去立院同事的洪孟楷也在蔣萬安底下留言「恭喜味全龍！希望明年總冠軍有龍象大戰可看！（我是象迷，這大概是我跟蔣市長立場不同的一次....」，

蔣萬安昨天在中職總冠軍賽打進第6戰時，以市長身分到天母棒球場開球，就透露自己職棒元年的「老龍迷」身分，並相信龍隊能夠拿下冠軍，也跟球迷相約大巨蛋見，果然今晚不負眾望，龍迷在8769天的等待，終於流下喜悅的淚水。

中職 味全龍 棒球

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