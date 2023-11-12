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中職／葉總有他就有冠軍 高孝儀2次封王戰都敲關鍵安打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊第九棒高孝儀一局下擊出兩分打點一壘安打。記者侯永全／攝影
味全龍隊第九棒高孝儀一局下擊出兩分打點一壘安打。記者侯永全／攝影

葉君璋成為史上第一位率領兩隊奪冠的總教練，2016年帶領義大犀牛隊、今年帶領味全龍隊封王，外野手高孝儀兩次都在封王戰做出關鍵貢獻，堪稱葉總的福星，但在高孝儀看來，葉總才是自己的福星，「去年的現在，我以為我球員生涯已經結束。」

攤開犀牛2016年的28人名單，這次有兩人也出現在龍隊28人名單中，分別是投手羅華韋、外野手高孝儀，而棒球之神總在隱隱之中譜寫魔幻劇本，2016年總冠軍賽第6戰，當時犀牛打完8局還以1：3落後，9局上攻下3分逆轉戰局，敲出追平安打的高孝儀獲選為單場MVP。

7年後，總冠軍賽第7戰，龍隊在首局趁猿隊洋投道博格控球不穩，單局攻下5分奠定勝基，其中高孝儀的安打挹注2分打點，又在封王戰有關鍵安打貢獻。

高孝儀在封王瞬間眼淚失守，這一切來得太不可思議，「去年的現在，我以為我球員生涯已經結束，現在卻站在這裡，我覺得很不可思議。」

相隔7年再度與葉總一起封王，高孝儀感謝葉總給了自己的機會，更認為現在的小龍們能在生涯起點碰到葉總是幸運。

高孝儀說：「葉總是一個很特別的教練，很了解每位選手，總是可以把選手放在適合的地方、適合的時機，每位選手都很相信他。我覺得這批小龍很幸運，可以在一開始打職棒就碰到這樣的教練，我覺得對他們未來棒球生涯會是很大的躍進。」

高孝儀 棒球

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