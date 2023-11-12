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中職／王牌進行式 「新龍王」徐若熙奪總冠軍賽MVP

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊徐若熙。本報資料照片
味全龍隊徐若熙。本報資料照片

味全龍隊在總冠軍賽以4勝3敗力克樂天桃猿隊，拿下隊史第5座總冠軍，系列賽MVP由扮演續命丸的徐若熙拿下，勝隊優秀球員為洋投伍鐸，敗隊優秀球員則是朱育賢。

龍隊今天以6：3擊敗猿隊，稱霸台灣大賽，總教練葉君璋成為史上第一位率領兩隊奪冠的總教練，前一冠為2016年帶領義大犀牛隊稱霸。

總冠軍賽MVP花落徐若熙，他在總冠軍賽扛起兩場先發，合計投11局被敲5安打、失1分，送出11次三振，拿下1勝0敗、防禦率0.82。

經典戰役是在第6戰退無可退出局邊緣，徐若熙繳出7局僅被敲1安打、無失分好投，開賽起13上13下為史上第一人，以一夫當關的氣勢為龍隊續命，才有進入第7戰一搏的機會。

徐若熙去年因進行TJ韌帶置換手術，錯過龍隊的季後賽之旅，今年健康回歸，成為龍隊爭冠路上最重要的戰力，先發表現比洋投更威猛，成績已非王牌潛力股，而是王牌進行式。

徐若熙 樂天桃猿

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