中職／象迷出身記得那場無安打G7 郭天信連恰哥的保送都記得

中職總冠軍賽過去曾10度打到第7戰，球迷心中標誌性的戰役，一定少不了2015年Lamigo桃猿隊洋投明星的無安打比賽，就連象迷出身的郭天信，講起印象最深的第7戰，也是第一句話就說：「無安打比賽那場吧！時豪蹲的。」

味全龍、樂天桃猿隊今年打滿7場決勝，今天將在天母棒球場決一死戰，這是台灣大賽史上第11次的第7戰。

龍隊的「前世」6度參與爭冠，2次打到第7場，1991年不敵統一獅隊，1998年則是力克興農牛隊；投胎轉世後的龍隊，初征總冠軍賽就要面臨第7戰一戰定生死的高壓場面，郭天信說：「平常心，順其自然，想太多也沒用，就專注當下吧！每個關鍵做好就好。」

談到自己印象最深的第7戰，郭天信的答案不出意料，就是2015年明星的無安打比賽，就連當時的唯一上壘者都清楚記得，「是因為恰哥的保送」。當年國三的郭天信，對那場比賽最深的印象就是「投手很強」和「時豪蹲的」，他說：「那時對時豪的印象就是例行賽沒什麼在打全壘打，結果總冠軍賽很會打。」

郭天信表示，因為喜歡彭政閔，所以從小都是看兄弟的比賽比較多，當時也確實是私心想看兄弟拿總冠軍，當時雖以象迷身分看到兄弟遭到無安打封鎖，但主要還是欣賞比賽為主，「不會因為兄弟輸就很難過。」