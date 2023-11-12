中職／彭政閔列國民黨不分區？兄弟球團：無意從政

國民黨不分區立委提名名單預計15日遞交中常會，不分區提名分政治組及專業組，其中專業組部分傳出徵詢「舉重女神」郭婞淳及職棒球星彭政閔、張泰山等體壇人士，中信兄弟球團表示，彭政閔現階段無意從政。

國民黨預估不分區安全名單在12席到13席，朝政治組、專業組各半規畫，專業組部分鎖定的人選涵蓋青年、體育界、財經界、新創界、醫護、新住民等不同領域。

目前傳出國民黨徵詢對象包含郭婞淳、中信兄弟隊總教練彭政閔、味全龍隊打擊教練張泰山，不過3人都已經婉拒，黨主席朱立倫今受訪時也表示，國民黨徵詢了非常多優秀的人才，「我們持續努力當中。」

對於總教練彭政閔是否被詢問進入國民黨不分區立委名單，中信兄弟球團表示：「並沒有接收到消息，彭政閔總教練現階段也無意從政。」