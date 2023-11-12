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中職／三洋投梭哈！龍隊有本錢 歷史戰績占優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍三洋投(左起)鋼龍、布里悍、伍鐸。圖／本報合成
味全龍三洋投(左起)鋼龍、布里悍、伍鐸。圖／本報合成

味全龍隊徐若熙昨晚7局無失分的表現不僅幫助球隊續命拚進第7戰，也保留住3名洋投戰力，今晚與樂天桃猿隊的總冠軍賽殊死戰中，龍隊有本錢全數投入鋼龍、伍鐸、布里悍，這將是自2003年來第11次看見3洋投「梭哈」的戰役。

中職早期洋將人數限制較寬，但自2003年起，單場最多只能上3人，在那之後，總冠軍賽只出現過10次單場3洋投全上的比賽，其中有3場是延長賽，包含今年首戰的14局大戰，樂天桃猿隊動用威能帝、豪勁、道博格等一共8名投手。

就性質來分，10場裡有2場封王戰、3場背水一戰、1場第7戰、2場開幕戰，幾乎都是在關鍵時刻才需洋將總動員；而就戰績來看，有7場比賽是祭出3洋投的隊伍拿下勝利。

猿隊算是經驗豐富，隊史共有4次在總冠軍賽壓出3洋投，包含2014年的封王戰，以及2015年G6明星登板中繼的背水一戰，2006年則是第2戰就動用3洋投；統一獅隊3次第二多，興農牛2次、兄弟象1次。

兄弟象雖然在2010年總冠軍賽曾締造3名洋將投完4場的驚人紀錄，不過僅在首戰動用2名投手，其他3場由卡斯帝、羅曼、麥格倫完投。

樂天桃猿 統一獅 中職 台灣大賽 味全龍

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