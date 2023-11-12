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日職／備戰15日測試會 張奕：現在回台灣還太早

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

台灣投手張奕今年球季結束後遭戰力外，目前積極備戰12球團聯合測試會，以續留日本職棒為目標，他在接受日本媒體訪問時說：「現在回台灣還太早。」

張奕原本效力歐力士隊，今年季前因捕手森友哉以自由球員方式轉戰歐力士，西武透過補償找來張奕效力，然而因為肩膀傷勢關係，他不僅辭退3月的世界棒球經典賽，今年在一軍也僅出賽5場。

對於轉隊1年就遭到戰力外，張奕表示：「有點遺憾。」然而過去的事無法改變，「想改變只能改變自己，他希望繼續以日職為目標，「我覺得現在回台灣還太早，就算是育成合約也可以。」

張奕持續以日本職棒為目標，計劃參與11月15日的聯合測試會，今年球季曾達到150公里球速，目前已經恢復到147公里，然而上一次實戰已經是5月17日在二軍與養樂多隊之戰，相隔6個月再次在場上與打者對決。

張奕 歐力士 日本職棒 西武

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