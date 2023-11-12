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中職／陳冠偉總冠軍賽2救援2中繼 低調成史上第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊陳冠偉。記者季相儒／攝影
味全龍隊陳冠偉。記者季相儒／攝影

味全龍隊昨天在總冠軍賽第6戰以2：0擊敗樂天桃猿隊，成功續命，投手群除了徐若熙7局鬼神般的好投外，陳冠偉後援1局守成，也寫下史上首見的紀錄，成為有紀錄可考以來，第一位在單一年度總冠軍系列賽留下2救援2中繼的選手。

徐若熙退場之後，龍隊先將第8局交給林凱威，讓猿隊5到7棒三上三下，第9局則是陳冠偉站上投手丘，面對連兩棒代打林智平、林泓育都飆三振，雖被林立敲出安打，下一打席面臨可能一棒遭到扳平的危機，但陳俊秀第一球就是打向一壘的飛球遭到接殺，比賽結束。

中職從2005年起統計中繼數據，過去不曾有投手在單屆總冠軍賽取得2救援以上、2中繼以上的數據，最接近者為2016年義大犀牛隊黃勝雄的1救援2中繼，而陳冠偉在今年總冠軍賽已經登板5場，拿下2救援2中繼，成為史上第一人。

陳冠偉今天還有機會疊高障礙，此外猿隊投手道博格目前握有1救援2中繼，若未扛起今天的先發任務，繼續擔任最後一道防線，且猿隊出現救援機會成功守成，將跟進陳冠偉的腳步。

陳冠偉 徐若熙 味全龍 中職 樂天桃猿 台灣大賽

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