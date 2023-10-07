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亞運棒球／銀恨…中華隊2投飆11K沒用 金牌戰4連敗南韓

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亞運棒球／銀恨…中華隊2投飆11K沒用 金牌戰4連敗南韓

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊先發投手林昱珉。記者季相儒／攝影
中華隊先發投手林昱珉。記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。

中華隊今年在預賽4：0完封南韓隊，然而兩隊在亞運對戰中華隊仍是3勝9敗的不利局面，特別是2002、2010、2014年亞運金牌戰碰頭，贏家都是南韓隊，中華隊從未在單屆對南韓隊拿過2勝。

南韓隊在金牌戰之前的5場比賽，團隊打擊率3成31、上壘率4成23、長打率5成16是所有球隊之冠，整屆賽事7轟，南韓隊就包辦5轟；中華隊投手群5戰37局僅失4分（2分），防禦率0.49是賽會最佳，然而卻擋不住南韓隊這支「最強之矛」。

中華隊今天先發的左投林昱珉，預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分。

林昱珉隨後回穩，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送；接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。

投手有壓制，然而中華隊打線近兩場表現低迷，今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲1人醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。

南韓隊先發投手文東珠6局被敲3安、7次三振，後面崔智敏、朴英賢都是投1局2K，高佑錫9局下登板，在1出局後被連敲2安，但成功讓吳念庭敲出再見雙殺，攻勢歸零。

中華隊 杭州亞運棒球

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