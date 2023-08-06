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中職／獅隊「倒帶」還是輸 王正棠一棒賞他們4連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王正棠第7局敲出致勝安打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王正棠第7局敲出致勝安打。圖／富邦悍將隊提供

一線之隔，讓富邦悍將隊已跑回的2分被沒收，王正棠在7局下用安打討回來，幫助悍將以4：1擊敗統一獅隊，獅隊吞下4連敗。

獅隊此役由古林睿煬先發6局失1分，前兩局投得危機四伏，卻只在首局因申皓瑋的安打丟掉1分，一次關鍵挑戰助他獲得「倒帶」的機會。

古林睿煬第2局先被周佳樂敲安，戴培峰、葉子霆執行短打相繼安全上壘，形成無人出局、滿壘，李宗賢打向三壘方向，陳鏞基接球後先傳本壘封殺，陳重羽再傳一壘出現暴傳，悍將原已跑回2分、取得3：0領先，但獅隊提出挑戰，李宗賢因跑在線內被判妨礙守備，打者自動出局，且跑者退回壘包。

宣布改判當下，悍將場內噓聲四起，總教練丘昌榮也為此動怒上場爭論，遭到驅逐出場，由日籍打擊教練垣內哲也代理總教練職務；悍將因一線之隔錯過再進帳分數的機會，滿壘局面最終無功而返，獅隊在第5局靠2安打、1保送形成滿壘，陳鏞基敲出高飛犧牲打追平1：1。

陳仕朋先發5局被敲5安打、失1分，與古林睿煬都以無關勝負退場，戰線進入牛棚決勝，江承峰把關的7局下，葉子霆先跑出內野安打，李宗賢安打、王勝偉保送形成滿壘，王正棠一棒掃出致勝安打、帶有2分打點，獅隊換投後擋不住失血，范國宸的安打再下一城。

王正棠本季第2度獲選為單場MVP，前一次主場MVP要追溯到2021年3月31日，久違再次於新莊站上頒獎台。

古林睿煬 李宗賢

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