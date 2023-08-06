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中職／生涯盜壘距彭政閔M2 王勝偉：恰哥生日快樂

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王勝偉。本報資料照片
富邦悍將隊王勝偉。本報資料照片

富邦悍將隊39歲老將王勝偉昨天展現回春快腿，有三壘打、有盜壘，生涯盜壘數正在進逼現任中信兄弟隊教頭的「恰恰」彭政閔，聽到「恰哥」的名字，王勝偉腦中第一個想到，「啊！今天是他的生日，恰哥生日快樂！」

王勝偉昨天攻破德保拉，前3打席都上壘，依序是三壘打、保送、內野安打，4局發動盜壘成功，滿場飛奔超活躍。今天被問到再跑出三壘打，笑答：「用生命在跑，跑一趟全身痠痛，現在跑一趟都要休很多天。」

先前兄弟教頭彭政閔提到，有跟王勝偉說過，年紀過35歲後體能感受就很明顯，以前他無法意會，王勝偉說：「他之前跟我講，我還不相信，他說尤其是36到37歲會更明顯，我有明顯感覺到，37接38時又更明顯，38到39好像就…可以再戰10年，開玩笑啦。」

王勝偉昨天的盜壘是生涯第229盗，逼近彭政閔排名中職史上第3的231盗，王勝偉聽聞只差2次，回應：「那是一定要超越的，他是40幾歲退，我現在39，還有時間超越。」也不忘祝福，「恰哥，生日快樂，真誠的祝福。」

是否要以今天超越紀錄作為獻給彭政閔的生日禮物？他說：「球隊要贏需要我跑的話，我還是要跑啊！我們是因應戰術需要，沒有戰術允許就保持冷靜，這個年紀體力調配是很重要的事。」

中職生涯盜壘榜

1、黃甘霖295

2、林易增290

3、彭政閔231

4、王勝偉229

王勝偉 彭政閔 中職

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