日本夏季甲子園開幕 前國家隊教頭栗山英樹開球

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天登場，由隊史首度闖進甲子園的高知中央高校隊長西岡悠慎代表宣誓。開幕賽邀請率日本隊奪經典賽冠軍的前監督栗山英樹開球。

參賽的49所高校從今天起將在阪神甲子園球場，展開包括休息日在內的17天激烈賽事。

日本讀賣新聞報導，今天開幕式邀請歌手兼演員的山崎育三郎，高歌大會主題曲「榮冠因你閃耀」。

代表所有選手宣誓的西岡悠慎說，很自豪能站在夢想的甲子園球場，但好不容易到達這裡的過程中，其實遭遇到很多的阻礙及困難。

他說，但因為有共同建立深厚關係的隊友、監督及教練，還有獲得很多人的支持，才能讓他們跨越重重阻礙與困難。

西岡說，「我深信只要有持續追求的勇氣，一定能實現夢想」，全日本的高中球員都會將心意灌注到每一個投打，拚搏全力奮戰到底。

獲邀為開幕賽開球的栗山英樹，過去就讀創價高校時雖然是隊上的王牌，但始終無緣出賽甲子園。他今天說，跟專注在自己必須做的事情的世界棒球經典賽（WBC）相比，今天開球的心情緊張100倍，堪比他在日本職棒首度出賽。

談到高校棒球文化，栗山說，如果以WBC為例，「我認為經歷過單淘汰賽的高校時代，是日本能在世界舞台上獲勝的重要因素，高校棒球是日本棒球的基礎」。

他說，剛看到球員們在開幕式進場時，眼淚忍不住奪眶而出，「我希望他們都能按照自己的想法，盡情享受比賽」。