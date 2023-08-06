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中職／球迷上萬 悍將投打發揮 氣走兄弟
富邦悍將隊昨天在新莊主場破萬球迷前，充分發揮投打戰力，全場揮出12支安打，包括3局下范國宸、林哲瑄開轟，加上洋投安得勝優質先發，終場以6：2擊敗中信兄弟隊。
新莊球場湧進10828人，內野區坐滿8150人，成為悍將隊本季主場觀眾人數最多的一戰，范國宸4打數2安打，3局下轟出中左外野兩分砲，本季第8轟、生涯第40轟出爐，獲選單場MVP。
悍將隊打完前3局攻下5分奠定勝基，王勝偉首局出現本季首支三壘打，帶動兩分攻勢，3局下再獲保送，接著范國宸、林哲瑄接力開轟，充分展現老將價值。
安得勝用了107球完成6局任務，只有被揮出4支安打，以優質內容奪勝，本季戰績3勝1敗，悍將隊總教練丘昌榮說：「安得勝正常發揮，投球數如果再精簡會更好」。
兄弟打完6局2：5落後，7局上一出局攻占滿壘，悍將隊洋投富藍戈解決兩名打者化解危機，中繼1.2局未失分，最快球速飆到157公里，丘昌榮認為他的表現非常關鍵。
兄弟洋投德保拉先發5局，被揮出9支安打、失5分吞敗仗，戰績掉到7勝5敗，最近5場先發未奪勝還吞下兩敗。
樂天桃猿隊在天母球場對味全龍隊之戰，7局上攻下5分逆轉戰局，終場以8：4獲勝，兩隊下半季並列龍頭；廖健富5打數3安打，包括7局上兩分砲，全場攻下3分打點，獲選單場MVP，本季打擊率3成36、全壘打14支、打點52分都排名第1，再度躍居三冠王。
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