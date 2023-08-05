中職／初登板被猿隊打爆 伍茲坦言一軍打者不易三振

富邦悍將隊新洋投伍茲2日初登板，在新莊球場對樂天桃猿隊之戰吞敗，今天談到這場比賽慘敗，他說：「一軍打者比較不易三振，控球還要好一點才行。」

伍茲在3月世界棒球經典賽代表義大利隊出賽，7月6日加盟悍將隊，在二軍出賽1場，對統一獅隊先發5局，被揮出7支安打，投出5次三振，未失分奪勝。

但本周一軍初體驗，伍茲投5局被揮出8支安打、出現4次四死球（1次觸身球），只有1次三振，失7分吞敗；他表示，有些球被打得很強勁，要再修正一下，下次登板盡量壓低比分。

悍將隊另一名美籍新洋投懷斯（Ryan Weiss）確定下周來台，過去美職最高層級小聯盟3A，今年在美國獨立聯盟和陽岱鋼是隊友，生涯首次到亞洲職棒發展。

伍茲去年在皇家隊3A和懷斯同隊，他表示，希望一起幫助悍將隊贏球，已經提醒懷斯，台灣夏天比較濕熱，食物很新奇、可多嘗鮮。