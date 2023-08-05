中職／打擊率是全聯盟榜首 李宗賢：算是給自己好心情

富邦悍將隊內野手李宗賢暫居中職打擊王，打擊率3成42領先群雄，65支安打排名並列第10，在隊上落後王正棠兩支；李宗賢按照目前進度，生涯第2次安打數破百沒有太大問題，他說：「放在心裡，順其自然就好，每天對戰投手的狀況都不一樣。」

李宗賢單季最多安打紀錄是2020年151安，當時在全聯盟排名第3，今年雖然安打進度不如3年前，卻有機會在打擊率勝出，但球季賽還有50場要打，他用平常心看待一切。

「打擊率在前面，算是給自己一個好心情。」李宗賢表示，最重要還是維持成績才行，每天保持一樣的心態和身體狀況出賽，才是自己思考的方向。

打了八年職棒，李宗賢的心境早已不同，他說：「最高殿堂的投手，不可能投好球給你打，以自己在隊上的角色，製造機會給中心棒次才是目標，和隊友也保持良性競爭。」

今年球季賽已經過半，李宗賢認為，有找回一些好的感覺，自信心也一樣，打擊機制有固定，才能繳出平穩表現。