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中職／評點悍將新洋投魏斯 丘總：類似羅力與布雷克

中央社／ 新北5日電
悍將總教練丘昌榮。 中央社
悍將總教練丘昌榮。 中央社

中職富邦悍將新洋投魏斯近期將來台，教頭丘昌榮表示，身高超過190公分的魏斯投球角度有優勢，不過沒來過亞洲，洋將適應力很重要。

美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High PointRockers），日前宣布投手魏斯（Ryan Weiss）被中職富邦悍將隊簽下。26歲的右投魏斯身高約193公分，效力過美職響尾蛇隊、皇家隊等，最高層級到3A。

悍將總教練丘昌榮今天受訪時表示，新洋投魏斯之前都是從影片上、數據上觀察，因為身高超過190公分，「主要是看重他的身高，屬於有角度的投手，像是羅力、布雷克這類的投手，變速球是主要武器，滑球、曲球也都有，但他沒有來過亞洲，洋將的適應力很重要。」

丘昌榮指出，魏斯下星期就會到台灣了，「看月中能不能拿到工作證，從二軍這邊先出賽。」

至於悍將之前找的新洋投伍茲，在2日初登板對樂天桃猿隊時，用85球先發投5局，被敲8支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球保送，投1次三振，失掉7分吞下敗投。

談到伍茲初登板的表現，丘昌榮今天表示，「第一場可能比較緊張，好壞球落差大，控制力沒有那麼到位，那天比較擅長的大曲、滑球，可能很想要投很大（角度），但投不到位，引誘不了打者。」不過丘昌榮指出，伍茲看起來是有球威的，希望他下一場能盡快適應，因為洋將「831大限」也快到了。

丘昌榮 伍茲 富邦悍將

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