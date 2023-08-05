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U12世界盃／委內瑞拉險勝南韓 中華隊冠軍戰對手自己選

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽最後一天，委內瑞拉隊先發投手金特羅（Dennis Quintero）。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽複賽最後一天，委內瑞拉隊先發投手金特羅（Dennis Quintero）。記者蘇志畬／攝影

U12世界盃少棒賽中華隊早早取得冠軍戰門票，隨著委內瑞拉隊以5：4擊敗南韓隊後，對手是誰要看今晚對美國隊的結果，贏球就要對上委內瑞拉隊、輸球對上美國隊，日本隊則無緣爭冠。

中華隊在複賽以4勝率先晉級冠軍戰，日本隊、委內瑞拉隊今天贏球後同樣3勝2敗，假如中華隊晚場擊敗美國隊，美國隊2勝3敗淘汰出局，日、委比較對戰關係由委內瑞拉隊與中華隊爭冠。

若中華隊輸給美國隊，將形成日、委、美三隊同為3勝2敗，對戰關係無法比出高下，計算對戰優質率（TQB）後，美國隊以些微之差勝過日本隊排第一，將由美國隊進入冠軍戰。

委內瑞拉隊在對南韓隊這場關鍵戰役中，2局上逃過了滿壘危機，3局下靠失誤上壘後，羅東（Angel Rondon）的二壘打敲回寶貴1分，5局下更是用2次四死球、2支安打換回3分。

委內瑞拉隊投手金特羅（Dennis Quintero）先發5局被敲6支安打，另有7次三振，包含第5局的連3K，只不過6局上續投被連敲2支安打，丟掉1分退場。

換羅東接手又被敲出2安，丟掉1分算在金特羅帳上，只好再換阿科斯塔（Ender Acosta）接手，雖然收下3個出局數，但被2出局二三壘有人時被敲出的安打，讓南韓隊追平比數，拖進延長賽。

7局開始啟動突破僵局制，南韓隊1出局、二三壘有人，不料因跑壘失誤導致1分未得；7局下換委內瑞拉隊短打形成1出局、二三壘有人，再因故意四壞變成滿壘，拉德拉（Alexandro Ladera）敲出滾地再見安打，擊敗南韓隊。

中華隊

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