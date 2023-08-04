中職／陳晨威一回歸就敲兩分砲 曾總：看到自信的笑容

樂天桃猿隊陳晨威如賽前所預告的，帶著信心回到一軍，此役雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，幫助猿隊以5：1擊敗味全龍隊，總教練曾豪駒賽後也認證：「有看到他自信的笑容。」

猿隊洋投道博格先發8局共用91球，被敲6安打、失1分奪勝，失分是在第7局挨了吉力吉撈．鞏冠的陽春砲。

道博格指出，經過前幾場的出賽，加上自己也做了一些功課，更多點耐心在對決上，比較知道怎麼去攻擊台灣打者，「最重要的是投好球，隊友今天在守備上也幫了很多忙。」

曾豪駒指出，道博格雖然球速不快，但不管是引誘球、搶好球都可以把球投到想要的位置，利用速差，讓對手打出無效滾地球；道博格則說：「我一直以來不是強力投手，球的位置就更重要，去閱讀打者的反應，決定要用什麼球去對決打者。」

道博格的球數不無拚完投的空間，他也說：「我希望可以完成比賽，不想和教練握手，這是玩笑話啦！但我喜歡投球，除非把球從我手中拿走，不然我會想一直投下去。」但他也不諱言，距離前一場出賽已經相隔許久，「或許把球交給豪勁、我們最棒的終結者， 也是聰明的決定。」

猿隊的前2分都與捕手宋嘉翔有關，先是2局下朱育賢擔任首位打者敲安，進占二壘後，由宋嘉翔的適時安打助隊先馳得點，5局上宋嘉翔再以安打開路，陳晨威敲安攻下猿隊第2分。