快訊

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年 檢查竟已大腸癌3期

成都世大運／再傳捷報！打破高懸22年的全國紀錄 彭名揚400欄摘金

T1聯盟／才剛獲選簽約…簡賀宇疑涉暴力案 台新：終止合作

中職／王威晨、江坤宇首局前2打席開砲 締30年不見奇景

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王威晨、江坤宇在首局前兩打席開轟，寫下中職史上第二次，且距離前一次已30年。圖／中信兄弟隊提供
王威晨、江坤宇在首局前兩打席開轟，寫下中職史上第二次，且距離前一次已30年。圖／中信兄弟隊提供

王威晨江坤宇開轟的畫面，各自出現已經不常見，兩人上演首局前兩打席炸裂的機率有多高？奇景今天在花蓮棒球場上演，這僅是中職史上第二次首局前兩打席開轟，前一次已是1993年由三商虎隊洋砲哥雅、康雷締造。

兄弟、統一獅隊本周在花蓮進行3連戰，前兩戰都由兄弟勝出，今天尋求3戰清盤對手，開賽就給獅隊左投林子崴下馬威。

兄弟開路先鋒王威晨首局首打席開轟後，下一棒的江坤宇也跟進，上演連兩打席全壘打，這僅是兩人各自生涯的第8、13轟。

中職此前唯一一次首局前兩打席全壘打為1993年3月26日，哥雅、康雷面對味全龍隊林光宏開砲，王威晨、江坤宇聯手締造史上第二次。

王威晨生涯8轟有5支對獅隊敲出，苦主包括潘威倫、施子謙、江承諺、傅于剛以及今天的林子崴，另外3轟都是狙擊洋投，分別是富邦悍將隊羅力（2轟）、Lamigo桃猿隊尼克斯。

王威晨 江坤宇 中職

延伸閱讀

中職／艾里歐初登板優質7局奪勝 獅隊兩個月沒贏過兄弟

中職／內野指揮官就位！游擊新世代接班

中職／全壘打大賽林安可8轟奪冠 江坤宇0轟累癱被抬走

中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

相關新聞

中職／屁孩的鬼月無失分 王維中說要守護計分板的「0」

味全龍隊投手王維中7月的7場登板無失分，拿下6次中繼成功，在單月MVP票選上以1票之差敗給隊友錡龍。談到7月的好成績，王...

中職／龍隊折將還只用3年飛上全年第1 葉總說是公司有料

味全龍隊登頂全年第一，總教練葉君璋坦言：「只剩一個洋將時，想說早就去了。」今年選手可以在情勢不利時撐過危機、迅速止血，葉...

中職／王威晨、江坤宇首局前2打席開砲 締30年不見奇景

王威晨、江坤宇開轟的畫面，各自出現已經不常見，兩人上演首局前兩打席炸裂的機率有多高？奇景今天在花蓮棒球場上演，這僅是中職...

中職／各隊應援曲都在他的腦內資料庫 劉基鴻沉浸在守備

味全龍隊劉基鴻在明星賽的花絮影片中隨口哼來都是富邦悍將隊應援曲，但他澄清沒有獨愛悍將歌曲，「其實我們的龍光乍現，我自己也...

U12世界盃／委內瑞拉延長賽甩尾贏球 多明尼加無緣爭冠

誰輸誰就無緣爭冠的比賽，多明尼加隊6局下追平拚到延長賽，然而委內瑞拉隊7局上卡斯蒂略（Jose Angel Castil...

U18世界盃／這次投球為主 孫易磊享受新角色：機會難得

U18世界盃中華培訓隊今天與亞運培訓隊交手，以5：9落敗，先發投手孫易磊4局失2分的好投是亮點之一，被總教練吳柏宏點名要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦