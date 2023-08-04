中職／王威晨、江坤宇首局前2打席開砲 締30年不見奇景

王威晨、江坤宇開轟的畫面，各自出現已經不常見，兩人上演首局前兩打席炸裂的機率有多高？奇景今天在花蓮棒球場上演，這僅是中職史上第二次首局前兩打席開轟，前一次已是1993年由三商虎隊洋砲哥雅、康雷締造。

兄弟、統一獅隊本周在花蓮進行3連戰，前兩戰都由兄弟勝出，今天尋求3戰清盤對手，開賽就給獅隊左投林子崴下馬威。

兄弟開路先鋒王威晨首局首打席開轟後，下一棒的江坤宇也跟進，上演連兩打席全壘打，這僅是兩人各自生涯的第8、13轟。

中職此前唯一一次首局前兩打席全壘打為1993年3月26日，哥雅、康雷面對味全龍隊林光宏開砲，王威晨、江坤宇聯手締造史上第二次。

王威晨生涯8轟有5支對獅隊敲出，苦主包括潘威倫、施子謙、江承諺、傅于剛以及今天的林子崴，另外3轟都是狙擊洋投，分別是富邦悍將隊羅力（2轟）、Lamigo桃猿隊尼克斯。