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中職／屁孩的鬼月無失分 王維中說要守護計分板的「0」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍王維中。本報資料照片
味全龍王維中。本報資料照片

味全龍隊投手王維中7月的7場登板無失分，拿下6次中繼成功，在單月MVP票選上以1票之差敗給隊友錡龍。談到7月的好成績，王維中直覺回答：「可能是鬼月吧！」被回應是「屁孩的鬼月」後才進一步指出，自己的上場心態就是不在意個人成績，「反正計分板要是0」。

王維中在兩個月之間的中繼成績天差地別，6月出賽14.1局、防禦率6.91，7月的7場登板都是0失分，單月6中繼進袋，目前累積11中繼已排到榜上第5。

王維中表示，自己就是隨時準備好上場，「說7月狀況好？其實也只是把當天比賽顧好，沒想到要顧我的成績，哪怕3個保送也好，雙殺打也好，反正計分板要是0，對我來說是比較想得開的結果，不會想說我上去是要連續3K。」

對於放眼競爭中繼王，王維中坦言沒有想，「因為我的目標還是想先發。」他也知道現階段的安排對球隊較好，「想要回到先發，照現在來看，先盡力幫助球隊最重要，明年再來競爭先發位置，也要和其他先發投手競爭。」

總教練葉君璋指出，王維中在美國就是中繼的角色，對這個位置並不陌生；除了先發、後援兩相宜，王維中笑說：「其實我還滿適合當打者，但他們還沒發現。」

王維中 味全龍

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